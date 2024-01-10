https://sputniknews.com.tr/20240110/prof-dr-naci-gorurden-corum-depremi-sonrasi-uyari-yan-kollarla-etkili-olmaya-calisiyor-1079503322.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Çorum depremi sonrası açıklama: 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor

Prof. Dr. Naci Görür'den Çorum depremi sonrası açıklama: 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T13:48+0300

2024-01-10T13:48+0300

2024-01-10T13:48+0300

türkiye

deprem

naci görür

doğu anadolu fay hattı

çorum

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074267942_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_a17c4a7d33bffe9bcf78e27cd0f01c53.jpg

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sığ deprem KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova-Çorum fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240110/depremin-ardindan-okullar-tatil-edildi-1079491704.html

türkiye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, doğu anadolu fay hattı, çorum, deprem