https://sputniknews.com.tr/20240110/prof-dr-naci-gorurden-corum-depremi-sonrasi-uyari-yan-kollarla-etkili-olmaya-calisiyor-1079503322.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Çorum depremi sonrası açıklama: 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Çorum depremi sonrası açıklama: 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor
Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T13:48+0300
2024-01-10T13:48+0300
2024-01-10T13:48+0300
türkiye
deprem
naci görür
doğu anadolu fay hattı
çorum
deprem
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AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sığ deprem KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova-Çorum fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/depremin-ardindan-okullar-tatil-edildi-1079491704.html
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deprem, naci görür, doğu anadolu fay hattı, çorum, deprem
deprem, naci görür, doğu anadolu fay hattı, çorum, deprem
Prof. Dr. Naci Görür'den Çorum depremi sonrası açıklama: 'Yan kollarla etkili olmaya çalışıyor
Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" dedi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 00.34'te merkez üssü Mecitözü olan deprem, 16.80 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, merkez ve ilçelerde de hissedildi.
Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sığ deprem KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlı, Taşova-Çorum fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.