https://sputniknews.com.tr/20240110/depremin-ardindan-okullar-tatil-edildi-1079491704.html
Depremin ardından okullar tatil edildi
Depremin ardından okullar tatil edildi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alaca ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T10:11+0300
2024-01-10T10:11+0300
2024-01-10T10:11+0300
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okul
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu belirten Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.Alaca'da eğitime ara verildiÇorum'un Alaca ilçesinde ise deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, depremin Alaca ilçesinde de hissedildiğini söyledi.İlçedeki öğretmenlerin çoğunlukla il merkezinden gidiş-dönüş yaptığını belirten Aytemür, "İnsanlar deprem nedeniyle gece sokağa çıktı, geceyi uykusuz geçirdi. İlçemize gidiş-dönüş yapan öğretmenlerimizin problem yaşamaması için okulları 1 gün tatil etme kararı aldık." dedi.Merkez üssü Mecitözü'nde olumsuzluk yokDepremin merkez üssü Mecitözü ilçesinde de deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde saat 00.34'de 4,2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında yapılan incelemelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/egitime-kar-engeli-alarmi-10-ocakta-hangi-illerde-okullar-tatil-1079486017.html
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çorum, deprem, okul, tatil, valilik
çorum, deprem, okul, tatil, valilik
Depremin ardından okullar tatil edildi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alaca ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu belirten Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.
Alaca'da eğitime ara verildi
Çorum'un Alaca ilçesinde ise deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, depremin Alaca ilçesinde de hissedildiğini söyledi.
İlçedeki öğretmenlerin çoğunlukla il merkezinden gidiş-dönüş yaptığını belirten Aytemür, "İnsanlar deprem nedeniyle gece sokağa çıktı, geceyi uykusuz geçirdi. İlçemize gidiş-dönüş yapan öğretmenlerimizin problem yaşamaması için okulları 1 gün tatil etme kararı aldık." dedi.
Merkez üssü Mecitözü'nde olumsuzluk yok
Depremin merkez üssü Mecitözü ilçesinde de deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde saat 00.34'de 4,2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında yapılan incelemelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.