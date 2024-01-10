Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışanlar bu yıl yüksek tazminat alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçime doğru: Hakan Bayrakçı yorumladı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240110/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-calisanlar-bu-yil-yuksek-tazminat-alacak-1079493594.html
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışanlar bu yıl yüksek tazminat alacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışanlar bu yıl yüksek tazminat alacak
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yeni yılda çalışanların kıdem tazminatı tavanının yüzde 49.26 arttığını aktararak, kimlerin hak kazanacağını, ödemelerin nasıl... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T10:48+0300
2024-01-10T10:48+0300
ekonomi
tazminat
kıdem tazminatı fonu
çalışan
işçi
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
Yeni yılda çalışanların kıdem tazminatı tavanı yüzde 49.26 arttı.Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısında kıdem tazminatıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240105/maaslara-gelen-zamlar-sonrasi-ayrintilar-tek-tek-aciklandi-2024-kidem-tazminati-hesaplama-tablosu--1079346873.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tazminat, kıdem tazminatı fonu, çalışan, işçi, zam
tazminat, kıdem tazminatı fonu, çalışan, işçi, zam

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışanlar bu yıl yüksek tazminat alacak

10:48 10.01.2024
© İHATL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© İHA
Abone ol
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yeni yılda çalışanların kıdem tazminatı tavanının yüzde 49.26 arttığını aktararak, kimlerin hak kazanacağını, ödemelerin nasıl hesaplandığını yazdı.
Yeni yılda çalışanların kıdem tazminatı tavanı yüzde 49.26 arttı.
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısında kıdem tazminatıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesini yayımladı, çalışanların yeni senedeki kıdem tazminatı tutarı da belli oldu. 2023’ün Temmuz-Aralık döneminde 23 bin 489 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, yüzde 49.26 artarak, 35 bin 59 lira olarak belirlendi. Bu yılın başında asgari ücret yüzde 49 artarak, brüt 20 bin 2 lira oldu. Böylece yeni senede çalışanların alacağı kıdem tazminatı da artmış oldu. Asgari ücretli bir çalışan aynı işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa, kıdem tazminatı olarak 200 bin lira alacak. Aynı çalışan geçen senenin sonunda kıdem tazminatına hak kazansaydı, 134 bin 140 lira alacaktı. Peki, tazminatta tavan çalışanı nasıl etkileyecek? Çalışanın brüt maaşı 35 bin liraysa ve 10 yıl aynı işyerinde çalışıyorsa 350 bin lira kıdem tazminatı alabilecek. Ancak çalışanın maaşı brüt 40 bin liraysa ve 10 yıldır çalışıyorsa 400 bin lira tazminat alamayacak, tavana takıldığı için 350 bin lira alabilecek."
Kıdem tazminatı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
EKONOMİ
Maaşlara gelen zamlar sonrası ayrıntılar tek tek açıklandı: 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu
5 Ocak, 10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала