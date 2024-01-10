Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Çalışanlar bu yıl yüksek tazminat alacak

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesini yayımladı, çalışanların yeni senedeki kıdem tazminatı tutarı da belli oldu. 2023’ün Temmuz-Aralık döneminde 23 bin 489 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, yüzde 49.26 artarak, 35 bin 59 lira olarak belirlendi. Bu yılın başında asgari ücret yüzde 49 artarak, brüt 20 bin 2 lira oldu. Böylece yeni senede çalışanların alacağı kıdem tazminatı da artmış oldu. Asgari ücretli bir çalışan aynı işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa, kıdem tazminatı olarak 200 bin lira alacak. Aynı çalışan geçen senenin sonunda kıdem tazminatına hak kazansaydı, 134 bin 140 lira alacaktı. Peki, tazminatta tavan çalışanı nasıl etkileyecek? Çalışanın brüt maaşı 35 bin liraysa ve 10 yıl aynı işyerinde çalışıyorsa 350 bin lira kıdem tazminatı alabilecek. Ancak çalışanın maaşı brüt 40 bin liraysa ve 10 yıldır çalışıyorsa 400 bin lira tazminat alamayacak, tavana takıldığı için 350 bin lira alabilecek."