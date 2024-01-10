https://sputniknews.com.tr/20240110/kanadanin-ukrayna-icin-abdden-aldigi-nasams-ukraynaya-ulasmadi-1079484684.html
‘Kanada’nın Ukrayna için ABD’den aldığı NASAMS Ukrayna’ya ulaşmadı’
‘Kanada’nın Ukrayna için ABD’den aldığı NASAMS Ukrayna’ya ulaşmadı’
Kanada televizyonu CTV, Kanada’nın bir yıl önce Ukrayna’nın ihtiyacı için ABD’den satın alma sözünü verdiği NASAMS hava savunma füze sisteminin şu ana kadar... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T01:56+0300
2024-01-10T01:56+0300
2024-01-10T01:56+0300
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ukrayna
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Kanada Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’nın ihtiyacı için NASAMS hava savunma füze sisteminin alımı için 2023 Mart ayında ABD’ye 406 milyon dolar transfer edildi. ABD hükümeti de bu sistemin üretimi için Raytheon şirketiyle kontrat imzaladı.Öte yandan NASAMS sistemlerinin üretiminde yer alan Kongsberg şirketi, ABD veya Kanada hükümetiyle böyle bir kontrata sahip olmadıklarını açıkladı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2023 Ocak ayında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenin ardından, Ukrayna için ABD’den NASAMS sistemi satın alacaklarını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/putin-abdli-ve-kanadali-sporculari-rusya-vatandasligina-kabul-etti-1079468721.html
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kanada, abd, abd, ctv, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), ukrayna krizi, ukrayna, justin trudeau, joe biden
kanada, abd, abd, ctv, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), ukrayna krizi, ukrayna, justin trudeau, joe biden
‘Kanada’nın Ukrayna için ABD’den aldığı NASAMS Ukrayna’ya ulaşmadı’
Kanada televizyonu CTV, Kanada’nın bir yıl önce Ukrayna’nın ihtiyacı için ABD’den satın alma sözünü verdiği NASAMS hava savunma füze sisteminin şu ana kadar Kiev’e teslim edilmediğini belirtti.
Kanada Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’nın ihtiyacı için NASAMS hava savunma füze sisteminin alımı için 2023 Mart ayında ABD’ye 406 milyon dolar transfer edildi. ABD hükümeti de bu sistemin üretimi için Raytheon şirketiyle kontrat imzaladı.
Öte yandan NASAMS sistemlerinin üretiminde yer alan Kongsberg şirketi, ABD veya Kanada hükümetiyle böyle bir kontrata sahip olmadıklarını açıkladı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2023 Ocak ayında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenin ardından, Ukrayna için ABD’den NASAMS sistemi satın alacaklarını dile getirmişti.