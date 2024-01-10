https://sputniknews.com.tr/20240110/kanadanin-ukrayna-icin-abdden-aldigi-nasams-ukraynaya-ulasmadi-1079484684.html

‘Kanada’nın Ukrayna için ABD’den aldığı NASAMS Ukrayna’ya ulaşmadı’

‘Kanada’nın Ukrayna için ABD’den aldığı NASAMS Ukrayna’ya ulaşmadı’

Kanada televizyonu CTV, Kanada’nın bir yıl önce Ukrayna’nın ihtiyacı için ABD’den satın alma sözünü verdiği NASAMS hava savunma füze sisteminin şu ana kadar... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T01:56+0300

2024-01-10T01:56+0300

2024-01-10T01:56+0300

ukrayna krizi

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abd

abd

ctv

ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams)

ukrayna krizi

ukrayna

justin trudeau

joe biden

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Kanada Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, Ukrayna’nın ihtiyacı için NASAMS hava savunma füze sisteminin alımı için 2023 Mart ayında ABD’ye 406 milyon dolar transfer edildi. ABD hükümeti de bu sistemin üretimi için Raytheon şirketiyle kontrat imzaladı.Öte yandan NASAMS sistemlerinin üretiminde yer alan Kongsberg şirketi, ABD veya Kanada hükümetiyle böyle bir kontrata sahip olmadıklarını açıkladı.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2023 Ocak ayında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenin ardından, Ukrayna için ABD’den NASAMS sistemi satın alacaklarını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/putin-abdli-ve-kanadali-sporculari-rusya-vatandasligina-kabul-etti-1079468721.html

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kanada, abd, abd, ctv, ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemleri (nasams), ukrayna krizi, ukrayna, justin trudeau, joe biden