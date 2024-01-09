https://sputniknews.com.tr/20240109/putin-abdli-ve-kanadali-sporculari-rusya-vatandasligina-kabul-etti-1079468721.html

Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuları Rusya vatandaşlığına kabul etti

Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuları Rusya vatandaşlığına kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li boksör Kevin Johnson ve Kanadalı hokey oyuncusu Brendan Lipsic'e Rus vatandaşlığı verilmesini öngören kararnameyi... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T15:13+0300

2024-01-09T15:13+0300

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Rusya lideri Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuların Rus vatandaşlığı için yaptıkları başvuruları kabul etti.Rusya yönetiminin yasal düzenlemelerinin yayınladığı internet sitesinde yer alan belgeye göre ABD'li boksör Johnson ve Kanadalı hokey oyuncusu Lipsic Rus vatandaşı oldu.Johnson, 2023 sonbaharında Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş ve adını Rus lider Putin'in onuruna 'Kevin Vladimiroviç' olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı. 44 yaşındaki boksör, Putin için "Ona hayranlık duyuyorum. Dünyanın en iyi devlet başkanı" demişti.Lipsic de, Temmuz 2023'te Putin'e mektup yazarak Rusya vatandaşı olmak istediğini ifade etmişti. Kanadalı sporcu, kariyerini 2020 yılından bu yana Rusya Hokey Ligi'nde sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240104/putin-kararnameyi-imzaladi-ozel-operasyona-katilanlar-rus-vatandasi-olabilecek-1079326743.html

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rusya, vladimir putin, rus vatandaşlığı, pasaport, hokey, buz hokeyi, imza, abd, kanada