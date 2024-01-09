https://sputniknews.com.tr/20240109/putin-abdli-ve-kanadali-sporculari-rusya-vatandasligina-kabul-etti-1079468721.html
Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuları Rusya vatandaşlığına kabul etti
Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuları Rusya vatandaşlığına kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li boksör Kevin Johnson ve Kanadalı hokey oyuncusu Brendan Lipsic'e Rus vatandaşlığı verilmesini öngören kararnameyi... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T15:13+0300
2024-01-09T15:13+0300
2024-01-09T15:13+0300
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Rusya lideri Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuların Rus vatandaşlığı için yaptıkları başvuruları kabul etti.Rusya yönetiminin yasal düzenlemelerinin yayınladığı internet sitesinde yer alan belgeye göre ABD'li boksör Johnson ve Kanadalı hokey oyuncusu Lipsic Rus vatandaşı oldu.Johnson, 2023 sonbaharında Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş ve adını Rus lider Putin'in onuruna 'Kevin Vladimiroviç' olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı. 44 yaşındaki boksör, Putin için "Ona hayranlık duyuyorum. Dünyanın en iyi devlet başkanı" demişti.Lipsic de, Temmuz 2023'te Putin'e mektup yazarak Rusya vatandaşı olmak istediğini ifade etmişti. Kanadalı sporcu, kariyerini 2020 yılından bu yana Rusya Hokey Ligi'nde sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240104/putin-kararnameyi-imzaladi-ozel-operasyona-katilanlar-rus-vatandasi-olabilecek-1079326743.html
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rusya, vladimir putin, rus vatandaşlığı, pasaport, hokey, buz hokeyi, imza, abd, kanada
rusya, vladimir putin, rus vatandaşlığı, pasaport, hokey, buz hokeyi, imza, abd, kanada
Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuları Rusya vatandaşlığına kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li boksör Kevin Johnson ve Kanadalı hokey oyuncusu Brendan Lipsic'e Rus vatandaşlığı verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Rusya lideri Putin, ABD'li ve Kanadalı sporcuların Rus vatandaşlığı için yaptıkları başvuruları kabul etti.
Rusya yönetiminin yasal düzenlemelerinin yayınladığı internet sitesinde yer alan belgeye göre ABD'li boksör Johnson ve Kanadalı hokey oyuncusu Lipsic Rus vatandaşı oldu.
Johnson, 2023 sonbaharında Rus vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş ve adını Rus lider Putin'in onuruna 'Kevin Vladimiroviç' olarak değiştirmek istediğini açıklamıştı. 44 yaşındaki boksör, Putin için "Ona hayranlık duyuyorum. Dünyanın en iyi devlet başkanı" demişti.
Lipsic de, Temmuz 2023'te Putin'e mektup yazarak Rusya vatandaşı olmak istediğini ifade etmişti. Kanadalı sporcu, kariyerini 2020 yılından bu yana Rusya Hokey Ligi'nde sürdürüyor.