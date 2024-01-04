https://sputniknews.com.tr/20240104/putin-kararnameyi-imzaladi-ozel-operasyona-katilanlar-rus-vatandasi-olabilecek-1079326743.html
Putin kararnameyi imzaladı: Özel operasyona katılanlar, Rus vatandaşı olabilecek
Putin kararnameyi imzaladı: Özel operasyona katılanlar, Rus vatandaşı olabilecek
Rusya'da bulunan yabancılar, Rus vatandaşı olmanın bir şartı olan askerlik şartını özel operasyona katılarak yapabilecek. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T14:58+0300
2024-01-04T14:58+0300
2024-01-04T14:58+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
vatandaşlık
rusya özel operasyon kuvvetleri
ukrayna
yabancı
göçmen
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile, Rusya'da yaşayan yabancılar askerlik şartını özel askeri operasyona katılmaları halinde tamamlamış sayılacak ve Rus vatandaşı sayılacak. Bugün imzalanan kararnamede, Rus Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan yabancıların da, görevleri ardından kendisi ve ailesi olmak üzere Rus vatandaşlığına kabul edeceği açıklandı. Bununla birlikte aile üyesinde eskiden Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşamış kişiler de Rus vatandaşlığı sahibi olabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240104/modernize-edilmis-rus-t-80bvm-tanklari-operasyon-bolgesinde-1079324044.html
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rusya, vladimir putin, vatandaşlık, rusya özel operasyon kuvvetleri, ukrayna, yabancı, göçmen
rusya, vladimir putin, vatandaşlık, rusya özel operasyon kuvvetleri, ukrayna, yabancı, göçmen
Putin kararnameyi imzaladı: Özel operasyona katılanlar, Rus vatandaşı olabilecek
Rusya'da bulunan yabancılar, Rus vatandaşı olmanın bir şartı olan askerlik şartını özel operasyona katılarak yapabilecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile, Rusya'da yaşayan yabancılar askerlik şartını özel askeri operasyona katılmaları halinde tamamlamış sayılacak ve Rus vatandaşı sayılacak.
Bugün imzalanan kararnamede, Rus Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan yabancıların da, görevleri ardından kendisi ve ailesi olmak üzere Rus vatandaşlığına kabul edeceği açıklandı.
Bununla birlikte aile üyesinde eskiden Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşamış kişiler de Rus vatandaşlığı sahibi olabilecek.