https://sputniknews.com.tr/20240104/putin-kararnameyi-imzaladi-ozel-operasyona-katilanlar-rus-vatandasi-olabilecek-1079326743.html

Putin kararnameyi imzaladı: Özel operasyona katılanlar, Rus vatandaşı olabilecek

Putin kararnameyi imzaladı: Özel operasyona katılanlar, Rus vatandaşı olabilecek

Rusya'da bulunan yabancılar, Rus vatandaşı olmanın bir şartı olan askerlik şartını özel operasyona katılarak yapabilecek. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T14:58+0300

2024-01-04T14:58+0300

2024-01-04T14:58+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

vatandaşlık

rusya özel operasyon kuvvetleri

ukrayna

yabancı

göçmen

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile, Rusya'da yaşayan yabancılar askerlik şartını özel askeri operasyona katılmaları halinde tamamlamış sayılacak ve Rus vatandaşı sayılacak. Bugün imzalanan kararnamede, Rus Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan yabancıların da, görevleri ardından kendisi ve ailesi olmak üzere Rus vatandaşlığına kabul edeceği açıklandı. Bununla birlikte aile üyesinde eskiden Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşamış kişiler de Rus vatandaşlığı sahibi olabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240104/modernize-edilmis-rus-t-80bvm-tanklari-operasyon-bolgesinde-1079324044.html

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rusya, vladimir putin, vatandaşlık, rusya özel operasyon kuvvetleri, ukrayna, yabancı, göçmen