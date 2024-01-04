https://sputniknews.com.tr/20240104/modernize-edilmis-rus-t-80bvm-tanklari-operasyon-bolgesinde-1079324044.html

Modernize edilmiş Rus T-80BVM tankları operasyon bölgesinde

Modernize edilmiş Rus T-80BVM tankları operasyon bölgesinde

Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyonun Zaporojye istikametinde görev yapan askerler, modernize edilmiş T-80BVM tanklarına kavuştu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T14:03+0300

2024-01-04T14:03+0300

2024-01-04T14:03+0300

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ukrayna ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

leopard

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Rus Silahlı Kuvvetleri’nin tank birliğinin komutanı, basın mensuplarına demecinde modernize edilmiş T-80BVM tanklarının ilk kez Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye istikametindeki birliklerine katıldığını anlattı.Tankın, kendisini savaş alanında çok etkili kılan bir dizi yeni ve geliştirilmiş özelliğe sahip olduğunu anlatan Nikolay adındaki birlik komutanı, T-80BVM’lerin 10 kilometreye kadar güvenilir bir sinyal sağlayan yeni iletişim sistemi, gelişmiş koruma ve bir dizi başka yeni cihazlarla donatılmış olduğuna dikkat çekti.“Tamamen yeni bir araç kazandık. Aracın üzerinde yeni bir iletişim sistemi var, bastırılamıyor, çok iyi çalışıyor, yüksek kalitede net bir ses mevcut, parazit yok. Araç ayrıca tamamen yeni bir koruma sistemine sahiptir” diyen Nikolay, tankın FPV tipi insansız hava araçları (İHA), güdümlü tanksavar füzeleri ve RPG tanksavar silahları ile yapılan saldırılara dayanabilen ek zırh koruma modüllerinin takıldığını vurguladı.Yeni T-80BVM tankının güvenilirliğinin ve manevra kabiliyetinin Leopard gibi diğer tanklara göre avantaj olduğunun altını çizen Nikolay, “Diyelim ki bilinen Leopard’lar çamurda batıyor, onlar sürekli olarak batıyor, İHA’lardan çamurdan nasıl çekildiklerini izliyoruz. Bizim aracımız ise gaz türbinli motorla donatılmış durumda, ne çamurdan ne de cıvık zeminden korkuyor, tüm çukurların üzerinden uçarak geçiyor. İşte bu fark, tank birliklerimizin her türlü hava koşulunda görev yapmasına, piyadeleri desteklemesine ve duraklamadan düşman siperlerine ve sığınaklarına ateş açmasına olanak sağlıyor” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, tank, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), leopard