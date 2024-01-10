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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazzenin-guneyindeki-refah-kentine-duzenledigi-saldirida-en-az-15-kisi-oldu-1079489252.html
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T09:00+0300
2024-01-10T09:00+0300
israil- filistin çatışması
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.Yakın zamanda açıklama yapan Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde İsrail işgalinin sürdüğü son üç aydır her saat başı 11 Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, “Gazze’de Filistinli nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-netanyahu-ile-gorustu-abdnin-israile-olan-destegini-yineledi-1079480687.html
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israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, israil-filistin
israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, israil-filistin

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü

09:00 10.01.2024
© AFP 2023 / -İsrail Gazze saldırı cibaliya
İsrail Gazze saldırı cibaliya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.
Yakın zamanda açıklama yapan Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde İsrail işgalinin sürdüğü son üç aydır her saat başı 11 Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, “Gazze’de Filistinli nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” diye konuşmuştu.
Antony Blinken , Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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