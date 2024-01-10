https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazzenin-guneyindeki-refah-kentine-duzenledigi-saldirida-en-az-15-kisi-oldu-1079489252.html
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T09:00+0300
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israil- filistin çatışması
israil
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gazze
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israil-filistin
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.Yakın zamanda açıklama yapan Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde İsrail işgalinin sürdüğü son üç aydır her saat başı 11 Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, “Gazze’de Filistinli nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-netanyahu-ile-gorustu-abdnin-israile-olan-destegini-yineledi-1079480687.html
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israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, israil-filistin
israil, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, israil-filistin
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.
Yakın zamanda açıklama yapan Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridi’nde İsrail işgalinin sürdüğü son üç aydır her saat başı 11 Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, “Gazze’de Filistinli nüfusunun yüzde 1’i öldürüldü” diye konuşmuştu.