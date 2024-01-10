https://sputniknews.com.tr/20240110/ibb-meclisinde-belediyenin-bazi-tasinmazlarinin-satisina-onay-verildi-1079510838.html

İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T17:25+0300

2024-01-10T17:25+0300

2024-01-10T17:26+0300

türkiye

ibb meclisi

taşınmaz

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İBB Meclisi ocak ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, Emlak Müdürlüğü'nün teklifiyle Eyüpsultan, Maltepe, Kağıthane, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik'te mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.Satış taleplerine oy birliğiyle onay verildi.Beykoz ve Kağıthane'de mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin imar barışına göre satılması da kararlaştırıldı.Mecliste ayrıca Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeki isimsiz yola "Sarıkamış Şehitleri Caddesi" ismi verildi.'30 milyon lira gelir elde etmiş ama 4 milyon liralık SGK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş'AK Partili Meclis Üyesi Fatih Aydoğan, gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada, Sayıştay'ın 2022 denetimlerinin sonuçlandığını, birçok tespitte bulunulduğunu, bunların bazılarını iş bilmezlik, bazılarının da usulsüzlük olarak tasnifleneceğini söyledi.Aydoğan, İBB iştirak şirketi Beltur AŞ'nin, Caddebostan Menekşe ve Florya Güneş plajlarının hukuka bir dayanak olmaksızın işletilmesinden 30 milyon lira gelir elde ettiğini kaydetti.Bu konuda hiçbir sözleşme olmadığını, İBB'ye ödeme yapıp yapmadığının bilinmediğini dile getiren Aydoğan, "(Beltur) 30 milyon lira gelir elde etmiş ama 4 milyon liralık SGK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş" dedi.Şirketin 2019'da öz kaynağının artıda son yıl olduğunu söyleyen Aydoğan, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20231121/ibb-meclisinde-onaylandi-istanbulun-en-yuksek-butceli-ilcesi-belli-oldu-1077629984.html

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