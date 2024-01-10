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İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi
İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T17:25+0300
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İBB Meclisi ocak ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, Emlak Müdürlüğü'nün teklifiyle Eyüpsultan, Maltepe, Kağıthane, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik'te mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.Satış taleplerine oy birliğiyle onay verildi.Beykoz ve Kağıthane'de mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin imar barışına göre satılması da kararlaştırıldı.Mecliste ayrıca Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeki isimsiz yola "Sarıkamış Şehitleri Caddesi" ismi verildi.'30 milyon lira gelir elde etmiş ama 4 milyon liralık SGK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş'AK Partili Meclis Üyesi Fatih Aydoğan, gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada, Sayıştay'ın 2022 denetimlerinin sonuçlandığını, birçok tespitte bulunulduğunu, bunların bazılarını iş bilmezlik, bazılarının da usulsüzlük olarak tasnifleneceğini söyledi.Aydoğan, İBB iştirak şirketi Beltur AŞ'nin, Caddebostan Menekşe ve Florya Güneş plajlarının hukuka bir dayanak olmaksızın işletilmesinden 30 milyon lira gelir elde ettiğini kaydetti.Bu konuda hiçbir sözleşme olmadığını, İBB'ye ödeme yapıp yapmadığının bilinmediğini dile getiren Aydoğan, "(Beltur) 30 milyon lira gelir elde etmiş ama 4 milyon liralık SGK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş" dedi.Şirketin 2019'da öz kaynağının artıda son yıl olduğunu söyleyen Aydoğan, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231121/ibb-meclisinde-onaylandi-istanbulun-en-yuksek-butceli-ilcesi-belli-oldu-1077629984.html
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ibb meclisi, taşınmaz, satış, beltur
ibb meclisi, taşınmaz, satış, beltur

İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

17:25 10.01.2024 (güncellendi: 17:26 10.01.2024)
© İHA İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi.
İBB Meclisi ocak ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, Emlak Müdürlüğü'nün teklifiyle Eyüpsultan, Maltepe, Kağıthane, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik'te mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.
Satış taleplerine oy birliğiyle onay verildi.
Beykoz ve Kağıthane'de mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin imar barışına göre satılması da kararlaştırıldı.
Mecliste ayrıca Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeki isimsiz yola "Sarıkamış Şehitleri Caddesi" ismi verildi.

'30 milyon lira gelir elde etmiş ama 4 milyon liralık SGK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş'

AK Partili Meclis Üyesi Fatih Aydoğan, gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada, Sayıştay'ın 2022 denetimlerinin sonuçlandığını, birçok tespitte bulunulduğunu, bunların bazılarını iş bilmezlik, bazılarının da usulsüzlük olarak tasnifleneceğini söyledi.
Aydoğan, İBB iştirak şirketi Beltur AŞ'nin, Caddebostan Menekşe ve Florya Güneş plajlarının hukuka bir dayanak olmaksızın işletilmesinden 30 milyon lira gelir elde ettiğini kaydetti.
Bu konuda hiçbir sözleşme olmadığını, İBB'ye ödeme yapıp yapmadığının bilinmediğini dile getiren Aydoğan, "(Beltur) 30 milyon lira gelir elde etmiş ama 4 milyon liralık SGK borcunu ödeyemeyen bir kuruma dönüşmüş" dedi.
Şirketin 2019'da öz kaynağının artıda son yıl olduğunu söyleyen Aydoğan, şöyle konuştu:
"2019'dan sonra şirketin batışı hızlanmış. 11 milyon 810 bin lira artıda olan öz kaynak, 2022 yılsonu itibarıyla eksi 128 milyon 820 bin lira, 3 yılda yapılan zararın toplamı 142 milyon lira. 2023 rakamını ilave ettiğinizde 226 milyon liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla çok başarısız bir yönetim var. Güneş balçıkla sıvanmaz."
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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İBB Meclisi'nde onaylandı: İstanbul'un en yüksek bütçeli ilçesi belli oldu
21 Kasım 2023, 16:20
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