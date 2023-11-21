https://sputniknews.com.tr/20231121/ibb-meclisinde-onaylandi-istanbulun-en-yuksek-butceli-ilcesi-belli-oldu-1077629984.html
İBB Meclisi'nde onaylandı: İstanbul'un en yüksek bütçeli ilçesi belli oldu
İBB Meclisi'nde onaylandı: İstanbul'un en yüksek bütçeli ilçesi belli oldu
İBB Meclisi 8 ilçenin 2024 yılı mali bütçelerini oy birliğiyle kabul etti. Söz konusu ilçeler arasında Beşiktaş Belediyesi en yüksek bütçeli ilçe belediyesi... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T16:20+0300
2023-11-21T16:20+0300
2023-11-21T16:20+0300
türkiye
beşiktaş belediyesi
bütçe
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
beykoz
çatalca
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı.Toplantıda Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Çatalca belediyelerinin bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.Yapılan oylamalarda 8 ilçe belediyesinin 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclisten geçti.Bütçeleri onaylanan 8 ilçe arasından Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 991 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.Beşiktaş Belediyesini, 3 milyar 980 milyon lira ile Beykoz Belediyesi, 3 milyar 335 milyon lira ile Beylikdüzü Belediyesi, 2 milyar 910 milyon 192 bin lira ile Büyükçekmece Belediyesi, 2 milyar 850 milyon lira ile Çekmeköy Belediyesi, 2 milyar 600 milyon lira ile Beyoğlu Belediyesi, 1 milyar 800 milyon lira ile Bayrampaşa Belediyesi ve 1 milyar 162 milyon 860 bin lira ile Çatalca Belediyesi takip etti.
https://sputniknews.com.tr/20231121/istanbul-buyuksehir-belediyesi-suya-yuzde-48-zam-istedi-1077629276.html
türkiye
beykoz
çatalca
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beşiktaş belediyesi bütçe, ibb meclisi bütçe, 2024 yılı en yüksek bütçe istanbul, beşiktaş belediyesinin bütçesi ne kadar
beşiktaş belediyesi bütçe, ibb meclisi bütçe, 2024 yılı en yüksek bütçe istanbul, beşiktaş belediyesinin bütçesi ne kadar
İBB Meclisi'nde onaylandı: İstanbul'un en yüksek bütçeli ilçesi belli oldu
İBB Meclisi 8 ilçenin 2024 yılı mali bütçelerini oy birliğiyle kabul etti. Söz konusu ilçeler arasında Beşiktaş Belediyesi en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı.
Toplantıda Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çekmeköy, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Çatalca belediyelerinin bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.
Yapılan oylamalarda 8 ilçe belediyesinin 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclisten geçti.
Bütçeleri onaylanan 8 ilçe arasından Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 991 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
Beşiktaş Belediyesini, 3 milyar 980 milyon lira ile Beykoz Belediyesi, 3 milyar 335 milyon lira ile Beylikdüzü Belediyesi, 2 milyar 910 milyon 192 bin lira ile Büyükçekmece Belediyesi, 2 milyar 850 milyon lira ile Çekmeköy Belediyesi, 2 milyar 600 milyon lira ile Beyoğlu Belediyesi, 1 milyar 800 milyon lira ile Bayrampaşa Belediyesi ve 1 milyar 162 milyon 860 bin lira ile Çatalca Belediyesi takip etti.