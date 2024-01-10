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HÜDA PAR' dan Cumhur İttifakı'nın büyükşehir adaylarıyla ilgili açıklama
HÜDA PAR' dan Cumhur İttifakı'nın büyükşehir adaylarıyla ilgili açıklama
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T23:36+0300
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politika
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cumhur ittifakı
31 mart yerel seçimleri
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa Kültür Merkezi'nde yapılan HÜDA PAR Bölge Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Töreni'nde, başkan adayları ve partililerden seçimde ciddi bir çalışma beklediklerini dile getirdi.İlk aday tanıtım toplantısını Şanlıurfa'da yaptıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Emin Özarslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayımız Abdurrahman Özcan, Ceylanpınar Belediye Başkan adayımız Adnan Sağlam, Bismil Belediye Başkan adayımız Ali Bilmez, Eğil Belediye Başkan adayımız Ali Durgunsu, Kahta Belediye Başkan adayımız Adem Yavuz. dedi.HÜDA PAR'ın Türkiye'nin 3 büyükşehrinde destekleyeceği adaylara ilişkin de Yapıcıoğlu, şunları söyledi:
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hüda-par, cumhur ittifakı, 31 mart yerel seçimleri
hüda-par, cumhur ittifakı, 31 mart yerel seçimleri

HÜDA PAR' dan Cumhur İttifakı'nın büyükşehir adaylarıyla ilgili açıklama

23:36 10.01.2024
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© İHA
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz" dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa Kültür Merkezi'nde yapılan HÜDA PAR Bölge Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Töreni'nde, başkan adayları ve partililerden seçimde ciddi bir çalışma beklediklerini dile getirdi.
İlk aday tanıtım toplantısını Şanlıurfa'da yaptıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Emin Özarslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayımız Abdurrahman Özcan, Ceylanpınar Belediye Başkan adayımız Adnan Sağlam, Bismil Belediye Başkan adayımız Ali Bilmez, Eğil Belediye Başkan adayımız Ali Durgunsu, Kahta Belediye Başkan adayımız Adem Yavuz. dedi.
HÜDA PAR'ın Türkiye'nin 3 büyükşehrinde destekleyeceği adaylara ilişkin de Yapıcıoğlu, şunları söyledi:
"İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz. Diğer il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçimlere katılma gibi bir düşüncemiz var. Yerel seçimlerin dinamikleri ve şartları farklıdır. Bazı yerlerde lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Bir yerde bir partiyle başka bir yerde başka bir partiyle başka bir grupla ittifak olabilir. Farklılıklar içine girebiliriz bunu zaman gösterecek."
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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