HÜDA PAR' dan Cumhur İttifakı'nın büyükşehir adaylarıyla ilgili açıklama

"İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz. Diğer il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçimlere katılma gibi bir düşüncemiz var. Yerel seçimlerin dinamikleri ve şartları farklıdır. Bazı yerlerde lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Bir yerde bir partiyle başka bir yerde başka bir partiyle başka bir grupla ittifak olabilir. Farklılıklar içine girebiliriz bunu zaman gösterecek."