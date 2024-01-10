https://sputniknews.com.tr/20240110/hatayda-42-buyuklugunde-deprem-1079518643.html
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T22:45+0300
2024-01-10T22:45+0300
2024-01-10T22:57+0300
deprem
son dakika
hatay
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/fad-duyurdu-marmara-denizinde-36-buyuklugunde-deprem-1079516745.html
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deprem, son dakika, hatay
deprem, son dakika, hatay
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
22:45 10.01.2024 (güncellendi: 22:57 10.01.2024)
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.