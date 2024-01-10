https://sputniknews.com.tr/20240110/hatayda-42-buyuklugunde-deprem-1079518643.html

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

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deprem

son dakika

hatay

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/fad-duyurdu-marmara-denizinde-36-buyuklugunde-deprem-1079516745.html

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