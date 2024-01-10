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https://sputniknews.com.tr/20240110/guney-koreden-kuzey-korenin-tehdidine-yanit-1079511903.html
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore liderinin Güney'i yok etme açıklamasını sadece bir kelime oyunu olarak nitelendirdi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T17:46+0300
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dünya
güney kore
kuzey kore
kore yarımadası
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney'i yok etme tehdidini 'yalnızca bir kelime oyunu' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Kim'in açıklaması Güney Kore'nin hiçbir zaman güç kullanımını başlatmamış olmasına rağmen Kuzey'e karşı güç kullandığını varsayıyor" dedi.Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kim büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/savunma-sanayi-isletmelerini-denetleyen-kimden-talimat-guney-koreyi-yok-etmeye-hazir-olun-1079498186.html
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güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt

17:46 10.01.2024
© AAGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore liderinin Güney'i yok etme açıklamasını sadece bir kelime oyunu olarak nitelendirdi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney'i yok etme tehdidini 'yalnızca bir kelime oyunu' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.
Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Kim'in açıklaması Güney Kore'nin hiçbir zaman güç kullanımını başlatmamış olmasına rağmen Kuzey'e karşı güç kullandığını varsayıyor" dedi.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hükümet Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna sert bir şekilde karşılık verecektir. Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmeye yönelik her türlü girişim eninde sonunda Kuzey Kore rejimine zarar verecektir.
Kim büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
DÜNYA
Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'
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