https://sputniknews.com.tr/20240110/guney-koreden-kuzey-korenin-tehdidine-yanit-1079511903.html
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore liderinin Güney'i yok etme açıklamasını sadece bir kelime oyunu olarak nitelendirdi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T17:46+0300
2024-01-10T17:46+0300
2024-01-10T17:46+0300
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kuzey kore
kore yarımadası
kim yo jong
kuzey kore lideri kim jong un
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney'i yok etme tehdidini 'yalnızca bir kelime oyunu' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Kim'in açıklaması Güney Kore'nin hiçbir zaman güç kullanımını başlatmamış olmasına rağmen Kuzey'e karşı güç kullandığını varsayıyor" dedi.Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kim büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/savunma-sanayi-isletmelerini-denetleyen-kimden-talimat-guney-koreyi-yok-etmeye-hazir-olun-1079498186.html
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güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un
güney kore, kuzey kore, kore yarımadası, kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore liderinin Güney'i yok etme açıklamasını sadece bir kelime oyunu olarak nitelendirdi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney'i yok etme tehdidini 'yalnızca bir kelime oyunu' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.
Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Kim'in açıklaması Güney Kore'nin hiçbir zaman güç kullanımını başlatmamış olmasına rağmen Kuzey'e karşı güç kullandığını varsayıyor" dedi.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hükümet Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonuna sert bir şekilde karşılık verecektir. Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmeye yönelik her türlü girişim eninde sonunda Kuzey Kore rejimine zarar verecektir.
Kim büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.