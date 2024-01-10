https://sputniknews.com.tr/20240110/guney-koreden-kuzey-korenin-tehdidine-yanit-1079511903.html

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehdidine yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore liderinin Güney'i yok etme açıklamasını sadece bir kelime oyunu olarak nitelendirdi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T17:46+0300

2024-01-10T17:46+0300

2024-01-10T17:46+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

kore yarımadası

kim yo jong

kuzey kore lideri kim jong un

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney'i yok etme tehdidini 'yalnızca bir kelime oyunu' olarak değerlendirdiklerini açıkladı.Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Kim'in açıklaması Güney Kore'nin hiçbir zaman güç kullanımını başlatmamış olmasına rağmen Kuzey'e karşı güç kullandığını varsayıyor" dedi.Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kim büyük mühimmat fabrikalarını teftiş ederken yaptığı açıklamada, "Güney'in Kuzey'e karşı silahlı güç kullanmaya veya egemenliğini ve güvenliğini tehdit etmeye kalkışması ve böyle bir fırsatın ortaya çıkması halinde, elimizdeki tüm araçları ve güçleri seferber ederek Güney'i yok etmekte tereddüt etmeyeceğiz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/savunma-sanayi-isletmelerini-denetleyen-kimden-talimat-guney-koreyi-yok-etmeye-hazir-olun-1079498186.html

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