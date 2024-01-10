https://sputniknews.com.tr/20240110/savunma-sanayi-isletmelerini-denetleyen-kimden-talimat-guney-koreyi-yok-etmeye-hazir-olun-1079498186.html

Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'

Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerini denetlerken Güney Kore'nin en büyük düşman olduğunu... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T12:12+0300

2024-01-10T12:12+0300

2024-01-10T12:12+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

kim jong-un

güney kore

düşman

savunma sanayi

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Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, ülkenin savunmasına önemli katkı sunan silah ve mühimmat fabrikalarına giderek savunma sanayiinde görev yapan çalışanları teşvik etmeye çalıştı.Üretim süreçlerini yerinde incelerken yaptığı açıklamada Güney Kore'yi 'baş düşman' ve 'en hasım ülke' olarak niteleyen Kim, Kuzey Kore'nin savunma imkan ve kabiliyetlerini geliştirme ve Güney'i imha etmeye hazır olma talimatı verdi.Güney Kore'nin yaklaşık 80 yıldır Kuzey'in iktidarını ve rejimini devirmek için sadece düşmanca cepheleşmeye odaklandığının altını çizen Kim, bölgedeki duruma bakıldığında Kuzey Kore'nin ezici güce sahip olması gerektiğini vurguladı.Kuzey Kore lideri, ülkesinin bu 'kaçınılmaz, geri döndürülemez gerçeği' kabul etmesi ve durum değişikliklerine uygun şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Kim, Güney Kore'yi çatışma atmosferini körükleyen ve askeri kuvvetleri artırmayı zorunlu kılan 'baş düşman' olarak nitelendirirken ulusal savunmanın ve nükleer savaş caydırma kuvvetlerinin güçlendirilmesine öncelik verilmesini emretti.Bunların yanında Kim, Kuzey Kore'nin çatışmayı başlatan taraf olmayacağı, ancak savaştan kaçmayacağı mesajını da vererek şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-savas-hazirliklarini-hizlandirma-emri-verdi-1079123854.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, güney kore, düşman, savunma sanayi