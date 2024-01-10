Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçime doğru: Hakan Bayrakçı yorumladı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240110/savunma-sanayi-isletmelerini-denetleyen-kimden-talimat-guney-koreyi-yok-etmeye-hazir-olun-1079498186.html
Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'
Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerini denetlerken Güney Kore'nin en büyük düşman olduğunu... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T12:12+0300
2024-01-10T12:12+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
kim jong-un
güney kore
düşman
savunma sanayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075436830_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_6041777518935ef16fe51ca402242860.jpg
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, ülkenin savunmasına önemli katkı sunan silah ve mühimmat fabrikalarına giderek savunma sanayiinde görev yapan çalışanları teşvik etmeye çalıştı.Üretim süreçlerini yerinde incelerken yaptığı açıklamada Güney Kore'yi 'baş düşman' ve 'en hasım ülke' olarak niteleyen Kim, Kuzey Kore'nin savunma imkan ve kabiliyetlerini geliştirme ve Güney'i imha etmeye hazır olma talimatı verdi.Güney Kore'nin yaklaşık 80 yıldır Kuzey'in iktidarını ve rejimini devirmek için sadece düşmanca cepheleşmeye odaklandığının altını çizen Kim, bölgedeki duruma bakıldığında Kuzey Kore'nin ezici güce sahip olması gerektiğini vurguladı.Kuzey Kore lideri, ülkesinin bu 'kaçınılmaz, geri döndürülemez gerçeği' kabul etmesi ve durum değişikliklerine uygun şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Kim, Güney Kore'yi çatışma atmosferini körükleyen ve askeri kuvvetleri artırmayı zorunlu kılan 'baş düşman' olarak nitelendirirken ulusal savunmanın ve nükleer savaş caydırma kuvvetlerinin güçlendirilmesine öncelik verilmesini emretti.Bunların yanında Kim, Kuzey Kore'nin çatışmayı başlatan taraf olmayacağı, ancak savaştan kaçmayacağı mesajını da vererek şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-savas-hazirliklarini-hizlandirma-emri-verdi-1079123854.html
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075436830_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_06ae8abdcc9fdfc5b74a109c5fb444a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, güney kore, düşman, savunma sanayi
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, güney kore, düşman, savunma sanayi

Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'

12:12 10.01.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerini denetlerken Güney Kore'nin en büyük düşman olduğunu vurguladı.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, ülkenin savunmasına önemli katkı sunan silah ve mühimmat fabrikalarına giderek savunma sanayiinde görev yapan çalışanları teşvik etmeye çalıştı.

Üretim süreçlerini yerinde incelerken yaptığı açıklamada Güney Kore'yi 'baş düşman' ve 'en hasım ülke' olarak niteleyen Kim, Kuzey Kore'nin savunma imkan ve kabiliyetlerini geliştirme ve Güney'i imha etmeye hazır olma talimatı verdi.

Güney Kore'nin yaklaşık 80 yıldır Kuzey'in iktidarını ve rejimini devirmek için sadece düşmanca cepheleşmeye odaklandığının altını çizen Kim, bölgedeki duruma bakıldığında Kuzey Kore'nin ezici güce sahip olması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin bu 'kaçınılmaz, geri döndürülemez gerçeği' kabul etmesi ve durum değişikliklerine uygun şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Kim, Güney Kore'yi çatışma atmosferini körükleyen ve askeri kuvvetleri artırmayı zorunlu kılan 'baş düşman' olarak nitelendirirken ulusal savunmanın ve nükleer savaş caydırma kuvvetlerinin güçlendirilmesine öncelik verilmesini emretti.

Bunların yanında Kim, Kuzey Kore'nin çatışmayı başlatan taraf olmayacağı, ancak savaştan kaçmayacağı mesajını da vererek şöyle devam etti:
Güney Kore, devletimize karşı silahlı kuvvet kullanmaya kalkarsa veya egemenliğimizi ve güvenliğimizi tehdit ederse, o zaman onları tamamen yok etmek için mevcut tüm araç ve kuvvetlerimizi kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bu iradeye, kuvvetlere ve kabiliyete sahibiz ve gelecekte bunları kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi
28 Aralık 2023, 11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала