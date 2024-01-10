Savunma sanayi işletmelerini denetleyen Kim'den talimat: 'Güney Kore'yi yok etmeye hazır olun'
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi.
© POOL/
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin önde gelen savunma sanayii işletmelerindeki üretim süreçlerini denetlerken Güney Kore'nin en büyük düşman olduğunu vurguladı.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, ülkenin savunmasına önemli katkı sunan silah ve mühimmat fabrikalarına giderek savunma sanayiinde görev yapan çalışanları teşvik etmeye çalıştı.
Üretim süreçlerini yerinde incelerken yaptığı açıklamada Güney Kore'yi 'baş düşman' ve 'en hasım ülke' olarak niteleyen Kim, Kuzey Kore'nin savunma imkan ve kabiliyetlerini geliştirme ve Güney'i imha etmeye hazır olma talimatı verdi.
Güney Kore'nin yaklaşık 80 yıldır Kuzey'in iktidarını ve rejimini devirmek için sadece düşmanca cepheleşmeye odaklandığının altını çizen Kim, bölgedeki duruma bakıldığında Kuzey Kore'nin ezici güce sahip olması gerektiğini vurguladı.
Kuzey Kore lideri, ülkesinin bu 'kaçınılmaz, geri döndürülemez gerçeği' kabul etmesi ve durum değişikliklerine uygun şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Kim, Güney Kore'yi çatışma atmosferini körükleyen ve askeri kuvvetleri artırmayı zorunlu kılan 'baş düşman' olarak nitelendirirken ulusal savunmanın ve nükleer savaş caydırma kuvvetlerinin güçlendirilmesine öncelik verilmesini emretti.
Bunların yanında Kim, Kuzey Kore'nin çatışmayı başlatan taraf olmayacağı, ancak savaştan kaçmayacağı mesajını da vererek şöyle devam etti:
Üretim süreçlerini yerinde incelerken yaptığı açıklamada Güney Kore'yi 'baş düşman' ve 'en hasım ülke' olarak niteleyen Kim, Kuzey Kore'nin savunma imkan ve kabiliyetlerini geliştirme ve Güney'i imha etmeye hazır olma talimatı verdi.
Güney Kore'nin yaklaşık 80 yıldır Kuzey'in iktidarını ve rejimini devirmek için sadece düşmanca cepheleşmeye odaklandığının altını çizen Kim, bölgedeki duruma bakıldığında Kuzey Kore'nin ezici güce sahip olması gerektiğini vurguladı.
Kuzey Kore lideri, ülkesinin bu 'kaçınılmaz, geri döndürülemez gerçeği' kabul etmesi ve durum değişikliklerine uygun şekilde yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Kim, Güney Kore'yi çatışma atmosferini körükleyen ve askeri kuvvetleri artırmayı zorunlu kılan 'baş düşman' olarak nitelendirirken ulusal savunmanın ve nükleer savaş caydırma kuvvetlerinin güçlendirilmesine öncelik verilmesini emretti.
Bunların yanında Kim, Kuzey Kore'nin çatışmayı başlatan taraf olmayacağı, ancak savaştan kaçmayacağı mesajını da vererek şöyle devam etti:
Güney Kore, devletimize karşı silahlı kuvvet kullanmaya kalkarsa veya egemenliğimizi ve güvenliğimizi tehdit ederse, o zaman onları tamamen yok etmek için mevcut tüm araç ve kuvvetlerimizi kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bu iradeye, kuvvetlere ve kabiliyete sahibiz ve gelecekte bunları kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz.
28 Aralık 2023, 11:23