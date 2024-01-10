Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'i belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
13:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240110/fenerbahce-konyaspor-macinin-muhtemel-11i-bellioldu-1079502261.html
Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Fred, İrfan Can... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T13:18+0300
2024-01-10T13:18+0300
spor
süper lig
fenerbahçe
konyaspor
ilk 11'ler
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1065997349_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_94ef404437dbb2040f597cac2034c76d.jpg
Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürmek için gözünü Konya maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.Ligde çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda.Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra milli takım kampındaki Osayi-Samuel ve Djiku forma giyemeyecek. Kart cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Konyaspor 18 puanla 16. basamakta. Yeşil-beyazlılarda Francisco Calvo, Bruno Paz, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Cikalleshi forma giyemeyecek. Ülker Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iLivakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.
https://sputniknews.com.tr/20240110/besiktas-yeni-transferi-resmen-duyurdu-1079498291.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1065997349_32:0:932:675_1920x0_80_0_0_9c635827baea75f56ff2ae0417af5b28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süper lig, fenerbahçe, konyaspor, ilk 11'ler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç
süper lig, fenerbahçe, konyaspor, ilk 11'ler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç

Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'i belli oldu

13:18 10.01.2024
© AAFenerbahçe - Konyaspor
Fenerbahçe - Konyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA
Abone ol
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş görev yapabilecek.
Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürmek için gözünü Konya maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda.
Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra milli takım kampındaki Osayi-Samuel ve Djiku forma giyemeyecek. Kart cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.

Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Konyaspor 18 puanla 16. basamakta. Yeşil-beyazlılarda Francisco Calvo, Bruno Paz, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Cikalleshi forma giyemeyecek. Ülker Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.
Jonas Svensson - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
SPOR
Beşiktaş yeni transferi resmen duyurdu
12:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала