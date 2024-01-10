https://sputniknews.com.tr/20240110/fenerbahce-konyaspor-macinin-muhtemel-11i-bellioldu-1079502261.html
Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Fred, İrfan Can... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T13:18+0300
2024-01-10T13:18+0300
2024-01-10T13:18+0300
spor
süper lig
fenerbahçe
konyaspor
ilk 11'ler
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
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Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürmek için gözünü Konya maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.Ligde çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda.Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra milli takım kampındaki Osayi-Samuel ve Djiku forma giyemeyecek. Kart cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Konyaspor 18 puanla 16. basamakta. Yeşil-beyazlılarda Francisco Calvo, Bruno Paz, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Cikalleshi forma giyemeyecek. Ülker Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iLivakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.
https://sputniknews.com.tr/20240110/besiktas-yeni-transferi-resmen-duyurdu-1079498291.html
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süper lig, fenerbahçe, konyaspor, ilk 11'ler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç
süper lig, fenerbahçe, konyaspor, ilk 11'ler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç
Fenerbahçe Konyaspor maçının muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş görev yapabilecek.
Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürmek için gözünü Konya maçına çevirdi. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Ligde çıktığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda.
Tedavileri süren Becao ve Zajc'ın yanı sıra milli takım kampındaki Osayi-Samuel ve Djiku forma giyemeyecek. Kart cezaları sona eren Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise şans verilmesi halinde oynayabilecek.
Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Konyaspor 18 puanla 16. basamakta. Yeşil-beyazlılarda Francisco Calvo, Bruno Paz, Muhammet Demir, Gökhan Töre, Paul Bernardoni ve Sokol Cikalleshi forma giyemeyecek. Ülker Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.