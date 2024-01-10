https://sputniknews.com.tr/20240110/endonezya-israil-aleyhindeki-soykirim-davasini-destekledigini-bildirdi-1079510679.html

Endonezya, İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklediğini bildirdi

Endonezya, İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklediğini bildirdi

Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıkladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T17:15+0300

2024-01-10T17:15+0300

2024-01-10T17:15+0300

israil- filistin çatışması

endonezya

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

soykırım

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Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıkladı.Antara News'un haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Iqbal, "Ahlaki ve siyasi açıdan Endonezya, Güney Afrika'nın Gazze'de yapıldığı iddia edilen soykırıma karşı harekete geçmesi için ICJ'deki girişimini tamamen desteklemektedir" ifadesini kullandı.Endonezya'nın 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olmamasından dolayı davaya "katılamayacağını" belirten Iqbal, ancak Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin soykırım davası kapsamında 19 Şubat'ta ICJ'de açıklama yapacağını aktardı.Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştıGüney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir" ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı ‘soykırım’ davasının duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-disisleri-bakani-blinken-israile-karsi-acilan-soykirim-davasini-haksiz-olarak-nitelendirdi-1079505515.html

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israil

gazze

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endonezya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım