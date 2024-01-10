Endonezya, İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklediğini bildirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
13:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/endonezya-israil-aleyhindeki-soykirim-davasini-destekledigini-bildirdi-1079510679.html
Endonezya, İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklediğini bildirdi
Endonezya, İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklediğini bildirdi
Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıkladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T17:15+0300
2024-01-10T17:15+0300
israil- filistin çatışması
endonezya
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
soykırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079210352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c70b3a02ceead776afb9f4c12cf885b8.jpg
Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıkladı.Antara News'un haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Iqbal, "Ahlaki ve siyasi açıdan Endonezya, Güney Afrika'nın Gazze'de yapıldığı iddia edilen soykırıma karşı harekete geçmesi için ICJ'deki girişimini tamamen desteklemektedir" ifadesini kullandı.Endonezya'nın 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olmamasından dolayı davaya "katılamayacağını" belirten Iqbal, ancak Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin soykırım davası kapsamında 19 Şubat'ta ICJ'de açıklama yapacağını aktardı.Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştıGüney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir" ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı ‘soykırım’ davasının duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-disisleri-bakani-blinken-israile-karsi-acilan-soykirim-davasini-haksiz-olarak-nitelendirdi-1079505515.html
endonezya
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079210352_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea097054febd563088c0b3ceecbb7ceb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
endonezya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım
endonezya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım

Endonezya, İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklediğini bildirdi

17:15 10.01.2024
© AFP 2023 / -İsrail Gazze Filistin halkı saldırı
İsrail Gazze Filistin halkı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / -
Abone ol
Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıkladı.
Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıkladı.
Antara News'un haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Iqbal, "Ahlaki ve siyasi açıdan Endonezya, Güney Afrika'nın Gazze'de yapıldığı iddia edilen soykırıma karşı harekete geçmesi için ICJ'deki girişimini tamamen desteklemektedir" ifadesini kullandı.
Endonezya'nın 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olmamasından dolayı davaya "katılamayacağını" belirten Iqbal, ancak Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin soykırım davası kapsamında 19 Şubat'ta ICJ'de açıklama yapacağını aktardı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.
Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir" ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı ‘soykırım’ davasının duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasını 'haksız' olarak nitelendirdi
14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала