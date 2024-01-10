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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-disisleri-bakani-blinken-israile-karsi-acilan-soykirim-davasini-haksiz-olarak-nitelendirdi-1079505515.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasını 'haksız' olarak nitelendirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasını 'haksız' olarak nitelendirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) 'soykırım' davası açmasını kınayarak, davanın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T14:41+0300
2024-01-10T14:41+0300
israil- filistin çatışması
abd
antony blinken
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
soykırım
gazze
gazze şeridi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'deki savaşı sırasında soykırım iddiası nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na sevk edilmesini 'haksız' olarak nitelendirerek bunun, dikkatleri insani krize çözüm bulma ve savaşın yayılmasını önleme çabalarından uzaklaştırdığını söyledi.Bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerini sürdüren İsrail'i ziyaret ederek yetkililerle görüşen Blinken, dün Tel Aviv'de konuya dair açıklamalarda bulundu.Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Soykırım suçlaması yersizdir" diyerek şu sözleri kaydetti:Blinken ayrıca İsrail'in artık Birleşmiş Milletler'in yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine geri dönmelerine izin verme sürecini başlatmak için bir 'değerlendirme misyonu' yürütmesine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi.İsrail aleyhinde açılan davayı kınayan Blinken, Joe Biden yönetiminin davanın, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin güvenliğinin sağlanması, Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulunması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gibi çabalar konusunda 'dünyanın dikkatini dağıttığına' inandığını söyledi.Blinken, "Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, ABD, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor ve Başbakan bugün bana bunun İsrail hükümetinin politikası olmadığını bir kez daha teyit etti" dedi.Biden yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik 'soykırım' suçlamalarına karşı sert tavır alırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de 3 Ocak'ta davayı 'haksız' olarak nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/uluslararasi-adalet-divaninda-israile-karsi-acilan-soykirim-davasi-nedir-1079466503.html
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abd, antony blinken, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, gazze, gazze şeridi, joe biden, benyamin netanyahu, john kirby
abd, antony blinken, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım, gazze, gazze şeridi, joe biden, benyamin netanyahu, john kirby

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasını 'haksız' olarak nitelendirdi

14:41 10.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) 'soykırım' davası açmasını kınayarak, davanın haksız olduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'deki savaşı sırasında soykırım iddiası nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na sevk edilmesini 'haksız' olarak nitelendirerek bunun, dikkatleri insani krize çözüm bulma ve savaşın yayılmasını önleme çabalarından uzaklaştırdığını söyledi.
Bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerini sürdüren İsrail'i ziyaret ederek yetkililerle görüşen Blinken, dün Tel Aviv'de konuya dair açıklamalarda bulundu.
Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Soykırım suçlaması yersizdir" diyerek şu sözleri kaydetti:
İsrail'e saldıran Hamas, Hizbullah, Husiler ve onların destekçisi İran açıkça İsrail'in yok edilmesi ve Yahudilerin kitlesel olarak öldürülmesi çağrısında bulunmaya devam ettiği düşünüldüğünde, bu durum özellikle can sıkıcıdır.
Blinken ayrıca İsrail'in artık Birleşmiş Milletler'in yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine geri dönmelerine izin verme sürecini başlatmak için bir 'değerlendirme misyonu' yürütmesine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi.
İsrail aleyhinde açılan davayı kınayan Blinken, Joe Biden yönetiminin davanın, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin güvenliğinin sağlanması, Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulunması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gibi çabalar konusunda 'dünyanın dikkatini dağıttığına' inandığını söyledi.
Blinken, "Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, ABD, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor ve Başbakan bugün bana bunun İsrail hükümetinin politikası olmadığını bir kez daha teyit etti" dedi.
Biden yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik 'soykırım' suçlamalarına karşı sert tavır alırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de 3 Ocak'ta davayı 'haksız' olarak nitelendirmişti.
Uluslararası Adalet Divanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davası nedir?
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