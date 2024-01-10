https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-disisleri-bakani-blinken-israile-karsi-acilan-soykirim-davasini-haksiz-olarak-nitelendirdi-1079505515.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasını 'haksız' olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasını 'haksız' olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) 'soykırım' davası açmasını kınayarak, davanın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T14:41+0300

2024-01-10T14:41+0300

2024-01-10T14:41+0300

israil- filistin çatışması

abd

antony blinken

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gazze

gazze şeridi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'deki savaşı sırasında soykırım iddiası nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na sevk edilmesini 'haksız' olarak nitelendirerek bunun, dikkatleri insani krize çözüm bulma ve savaşın yayılmasını önleme çabalarından uzaklaştırdığını söyledi.Bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerini sürdüren İsrail'i ziyaret ederek yetkililerle görüşen Blinken, dün Tel Aviv'de konuya dair açıklamalarda bulundu.Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Soykırım suçlaması yersizdir" diyerek şu sözleri kaydetti:Blinken ayrıca İsrail'in artık Birleşmiş Milletler'in yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine geri dönmelerine izin verme sürecini başlatmak için bir 'değerlendirme misyonu' yürütmesine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi.İsrail aleyhinde açılan davayı kınayan Blinken, Joe Biden yönetiminin davanın, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin güvenliğinin sağlanması, Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulunması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gibi çabalar konusunda 'dünyanın dikkatini dağıttığına' inandığını söyledi.Blinken, "Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, ABD, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor ve Başbakan bugün bana bunun İsrail hükümetinin politikası olmadığını bir kez daha teyit etti" dedi.Biden yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik 'soykırım' suçlamalarına karşı sert tavır alırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de 3 Ocak'ta davayı 'haksız' olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/uluslararasi-adalet-divaninda-israile-karsi-acilan-soykirim-davasi-nedir-1079466503.html

israil

filistin

gazze

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