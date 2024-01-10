https://sputniknews.com.tr/20240110/corumda-42-buyuklugunde-deprem-1079484339.html

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

çorum

deprem

deprem

afad

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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/kahramanmarasta-41-buyulugunde-deprem-1079481833.html

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