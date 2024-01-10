https://sputniknews.com.tr/20240110/corumda-42-buyuklugunde-deprem-1079484339.html
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T01:08+0300
2024-01-10T01:08+0300
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çorum
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deprem
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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/kahramanmarasta-41-buyulugunde-deprem-1079481833.html
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çorum, deprem, deprem, afad
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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
01:08 10.01.2024 (güncellendi: 01:11 10.01.2024)
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.