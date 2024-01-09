https://sputniknews.com.tr/20240109/kahramanmarasta-41-buyulugunde-deprem-1079481833.html
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 Ocak tarihinde 3.9... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T22:28+0300
2024-01-09T22:28+0300
2024-01-09T22:49+0300
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deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı 6.97 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan "Nurhak’ta 4.0 deprem oldu. Deprem 6 Şubat'ta kırılan Çardak fayı üzerinde ve bu fayın Malatya fayıyla kesiştiği bölgede, dolayısıyla bir artçı deprem olarak nitelendirilebilir" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/2-ilde-egitime-kar-engeli-bazi-ilcelerde-okullar-tatil-1079481347.html
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kahramanmaraş deprem, kahramanmaraş son depremler, deprem mi oldu
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
22:28 09.01.2024 (güncellendi: 22:49 09.01.2024)
AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 Ocak tarihinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı 6.97 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan "Nurhak’ta 4.0 deprem oldu. Deprem 6 Şubat'ta kırılan Çardak fayı üzerinde ve bu fayın Malatya fayıyla kesiştiği bölgede, dolayısıyla bir artçı deprem olarak nitelendirilebilir" açıklamasını yaptı.