https://sputniknews.com.tr/20240109/kahramanmarasta-41-buyulugunde-deprem-1079481833.html

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 Ocak tarihinde 3.9... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T22:28+0300

2024-01-09T22:28+0300

2024-01-09T22:49+0300

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deprem

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naci görür

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurhak olan 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı 6.97 kilometre derinlikte gerçekleşti.Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan "Nurhak’ta 4.0 deprem oldu. Deprem 6 Şubat'ta kırılan Çardak fayı üzerinde ve bu fayın Malatya fayıyla kesiştiği bölgede, dolayısıyla bir artçı deprem olarak nitelendirilebilir" açıklamasını yaptı.

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