https://sputniknews.com.tr/20240109/2-ilde-egitime-kar-engeli-bazi-ilcelerde-okullar-tatil-1079481347.html
2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil
2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil
Soğuk ve yağışlı hava Trakya bölgesini etkisi altına aldı. Tekirdağ ve Edirne'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T21:32+0300
2024-01-09T21:32+0300
2024-01-09T21:32+0300
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il
tekirdağ
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Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor. Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiTekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/bazi-il-ve-ilcelerde-egitime-kar-engeli-1078890109.html
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kar, ilçe, il, tekirdağ, edirne, eğitim, ipsala
kar, ilçe, il, tekirdağ, edirne, eğitim, ipsala
2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil
Soğuk ve yağışlı hava Trakya bölgesini etkisi altına aldı. Tekirdağ ve Edirne'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.
Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.