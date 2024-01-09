https://sputniknews.com.tr/20240109/2-ilde-egitime-kar-engeli-bazi-ilcelerde-okullar-tatil-1079481347.html

2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil

2 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil

Soğuk ve yağışlı hava Trakya bölgesini etkisi altına aldı. Tekirdağ ve Edirne'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T21:32+0300

2024-01-09T21:32+0300

2024-01-09T21:32+0300

türkiye

kar

ilçe

il

tekirdağ

edirne

eğitim

ipsala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078891751_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9db5763c02abda2ac9d40febc6a419be.jpg

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor. Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiTekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231224/bazi-il-ve-ilcelerde-egitime-kar-engeli-1078890109.html

türkiye

tekirdağ

edirne

ipsala

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar, ilçe, il, tekirdağ, edirne, eğitim, ipsala