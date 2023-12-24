https://sputniknews.com.tr/20231224/bazi-il-ve-ilcelerde-egitime-kar-engeli-1078890109.html

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. 24.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-24T21:26+0300

2023-12-24T21:26+0300

2023-12-24T21:26+0300

türkiye

eğitim

kar

erzurum

hınıs

ardahan

ardahan

ardahan valiliği

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Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Erzurum'un 10 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiErzurum'un Palandöken, Aziziye, Yakutiye, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. Ardahan'da eğitime kar engeli Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeliKastamonu'da kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiBingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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eğitim, kar, erzurum, hınıs, ardahan, ardahan, ardahan valiliği