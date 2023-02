https://sputniknews.com.tr/20230206/egitime-kar-engeli-bircok-ilde-okullar-tatil-edildi-1066607126.html

Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havalar ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ve çeşitli hizmetlere ara verildi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil olduğu iller...DiyarbakırDiyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okulların tatil edildiği duyuruldu.Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde aralıksız devam edecek olan kar yağışından ötürü öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliği düşünülerek tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine pazartesi ve salı günleri 2 gün süre ile ara verilmiştir” dedi.Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü, ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.MuşMuş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.BitlisBitlis'te olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü için tatil edildi. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.BingölBingöl'de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” denildi.ŞanlıurfaŞanlıurfa Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Vali Ayhan'ın açıklamasında, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerine yer verildi.GaziantepGaziantep'te 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" ifadelerini kullandı.AdıyamanAdıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.KavaklıdereMuğla Kavaklıdere Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini ve kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.Kavaklıdere Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı ve gizli buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 06.02.2023 Pazartesi günü merkez ve tüm mahallelerimizde ki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmesine, kamuda çalışan engelli ve hamile personelinde aynı gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.SivasSivas'ta akşam saatlerinden itibaren yağması beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava ve kar yağışı nedeni ile yarın il genelinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (anasınıfı-müstakil anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise) resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.KahramanmaraşKahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit İlçe Kaymakamlıkları internet sitesinden yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.TunceliTunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar, valilik kararıyla bir gün süreyle (Pazartesi) tatil edildi. Yarın ayrıca kamuda görev yapan hamile ve engelli personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli ilimiz genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek üzere 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ilimiz genelindeki okulların tüm kademelerinde (Halk Eğitim, Gençlik Spor kursları vb. dahil) eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan hamile ve engelli personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.MalatyaMalatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi. 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesine saatler kala kar yağışının etkili olduğu Malatya'da okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.SiirtSiirt'in Şirvan ilçesine bağlı köylerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.Şirvan İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği kaydedildi.KaramanKaraman'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.Karaman'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim ve öğretime yarın bir gün süre ile ara verildi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz; olumsuz hava şartları sebebiyle, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personelimiz de bir gün izinlidir. Sizlerin sağlığı her şeyden önemli..." ifadelerini kullandı.KayseriKayseri Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Hava durumu verilerine göre ilimiz genelinde bu gün akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının aralıklı şekilde devam edeceği, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşacağı, etkisini azaltmakla beraber, Salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak resmi/özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."AfyonkarahisarAfyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Yiğitbaşı, ayrıca kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin bir gün süreyle izinli sayılacağını kaydetti.Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden açıklanan son verilere göre, Afyonkarahisar'da akşam saatlerinden itibaren ve takip eden günlerde aralıklı olarak başlayan kar yağışının etkisini artıracağı, buzlanma ve don tehlikesinin olacağı kaydedildi. Vali Yiğitbaşı, kent genelinde bu gece beklenen kar yağışından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirerek tüm il birimlerini koordine etti. Vali Yiğitbaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyardı. Yiğitbaşı, Afyonkarahisar sınırları içerisinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezlerinin yarın bir gün süre ile eğitime ara verileceğini bildirdi. Yiğitbaşı, kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını açıkladı.NiğdeValilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji'den alınan bilgiler çerçevesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla, Niğde genelinde resmi/özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde 6 Şubat tarihinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.KütahyaValilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”İlimizin batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelinde, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.BurdurBurdur'da süren yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur Valisi Ali Arslantaş tarafından eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verildiğini sosyal medya hesabından duyuran Vali Arslantaş, “Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı ilimiz genelinde devam ediyor, eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak" sözlerine yer verdi.KarsKars'ta yoğun kar yağışından dolayı okullar bir gün tatil edildi.Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 06.02.2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.Açıklamada, “Malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.SinopSinop Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik uyarıya göre ilimiz ve ilçelerinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden, taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.DenizliDenizli Valiliği yaptığı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde yarın (6 Şubat Pazartesi) 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personeller de 6 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.KırıkkaleKırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, beklenen kar yağışı sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Tekbıyıkoğlu, "Sevgili öğrenciler, okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Sizleri çok seviyoruz" ifadesini kullandı.DüzceMeteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce'nin bulunduğu Orta ve Batı Karadeniz illeri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından Düzce Valiliği, il genelinde eğitime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesi kararını verdi. Sosyal medya hesabından tatili duyuran Düzce Valisi Cevdet Atay, “Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı nedeniyle, 6 Şubat 2023 Pazartesi il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.Bursaİstanbul ve Ankara'dan sonra Bursa'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Tatil beklentisi içine giren öğrenciler, Vali Yakup Canbolat'a sosyal medyadan mesaj yağdırdı. Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, ilimizde bu gece ve yarın gün boyu yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 06 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.BilecikBilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.BalıkesirBalıkesir Valiliği kentte geceden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizin büyük bölümünde görülen kar yağışı ve fırtına ile devamında oluşacak buzlanma başta olmak üzere olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde yaygınlaşarak etkisini artıracağı yönündeki meteorolojik tahminler değerlendirilerek Balıkesir ili genelinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ayrıca ortaöğretim kurumları (liseler), halk eğitim merkezleri, meslek eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne faaliyetlerine, bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.SakaryaSakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava şartları sebebiyle 6 Şubat Pazartesi il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.ÇanakkaleÇanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının etkisini arttırması beklendiğinden, 06.02.2023 Pazartesi günü, il genelinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.AksarayAksaray'da kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimde 1 gün ara verildi.ŞırnakŞırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; Merkez ilçe ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması ve belirtilen ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.AğrıAğrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde halen etkili olan yoğun kar yağışı; olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve meteorolojiden yarın için alınan uyarı dolayısıyla 06.02.2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde (tüm ilçelerimizde) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de söz konusu tarihte 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.ErzincanErzincan'da kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre ilimiz genelinde bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğun şekilde devam edeceği değerlendirilmektedir. Yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda oluşabilecek buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi/özel kreş ve anaokulları ,ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, halk eğitim kursları, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili bilim amirleri tarafından değerlendirilecektir) engelli ve hamile kamu çalışanları da idare izinli sayılacaktır” denildi.ArdahanArdahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildiği duyurularak, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" diye belirtildi.

