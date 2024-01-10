https://sputniknews.com.tr/20240110/chpde-31-mart-yerel-secimleri-icin-adaylar-kesinlesiyor-1079518257.html
CHP Parti Meclisi toplantısında belediye başkan adayları belli oluyor
CHP Parti Meclisi toplantısında belediye başkan adayları belli oluyor
CHP'nin Parti Meclisi toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri için bazı büyükşehir ve belediyelerin başkan adayları belli oldu. Adana'da Zeydan Karalar ve... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T22:21+0300
2024-01-10T22:21+0300
2024-01-10T23:25+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
zeydan karalar
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CHP'nin bugün yaptığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından büyükşehir dahil 11 belediye başkan adayı belli oldu.CHP Parti Meclisi'nde belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240110/mansur-yavas-erdal-besikcioglunun-adayligina-karsi-cikti-yavas-adayliktan-cekilebilir-1079516885.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, zeydan karalar
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, zeydan karalar
CHP Parti Meclisi toplantısında belediye başkan adayları belli oluyor
22:21 10.01.2024 (güncellendi: 23:25 10.01.2024)
CHP'nin Parti Meclisi toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri için bazı büyükşehir ve belediyelerin başkan adayları belli oldu. Adana'da Zeydan Karalar ve Hatay'da Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi. Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara'nın Etimesgut ilçesinden belediye başkanlığı adaylığı kesinleşti.
CHP'nin bugün yaptığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından büyükşehir dahil 11 belediye başkan adayı belli oldu.
CHP Parti Meclisi'nde belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şöyle:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Özlem Çerçioğlu
Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Candan Yüceer
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş