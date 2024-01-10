https://sputniknews.com.tr/20240110/chpde-31-mart-yerel-secimleri-icin-adaylar-kesinlesiyor-1079518257.html

CHP Parti Meclisi toplantısında belediye başkan adayları belli oluyor

CHP Parti Meclisi toplantısında belediye başkan adayları belli oluyor

CHP'nin Parti Meclisi toplantısında 31 Mart Yerel Seçimleri için bazı büyükşehir ve belediyelerin başkan adayları belli oldu. Adana'da Zeydan Karalar ve... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T22:21+0300

2024-01-10T22:21+0300

2024-01-10T23:25+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

aday

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

zeydan karalar

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CHP'nin bugün yaptığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından büyükşehir dahil 11 belediye başkan adayı belli oldu.CHP Parti Meclisi'nde belediye başkan adaylığı kesinleşen isimler şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240110/mansur-yavas-erdal-besikcioglunun-adayligina-karsi-cikti-yavas-adayliktan-cekilebilir-1079516885.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, zeydan karalar