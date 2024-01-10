https://sputniknews.com.tr/20240110/calisan-anneye-2024-destegi-sut-ve-emzirme-parasi-dogum-izni-kres-cocuk-yardimi-nasil-alinir-1079486783.html

Çalışan anneye 2024 desteği: Süt ve emzirme parası, doğum izni, kreş ve çocuk yardımı nasıl alınır?

Çalışan anneye 2024 desteği: Süt ve emzirme parası, doğum izni, kreş ve çocuk yardımı nasıl alınır?

Asgari ücret ve memru zammı sonrası 86 kalemde iyileşme yapılırken; süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği de değişti. 2024 prim... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T07:54+0300

2024-01-10T07:54+0300

2024-01-10T07:54+0300

ekonomi

çocuk yardımı

çalışan

anne

kreş

emzirme

iş görmezlik ödemesi

çalışan anne

çocuk parası

ssk

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2024 asgari ücret zammı yüzde 49, memur zammı da yüzde 49.25 olarak açıklanırken çalışan anneleri ilgilendiren zam ve iyileştirme haberleri de geldi. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu da 2024 prim ve ödeneklerindeki artış tablosunu açıkladı.70 bin 345 lirayı geçecekAsgari ücret ve memur zammı sonrası 86 kaleme de zam gelmiş oldu. Doğum yapan çalışan annelere 2024'te de süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği devam edecek. Bir çocuk için 112 günlük sürede verilen doğum izni ücreti 49 bin 777 lirayı bulurken, emzirme parasıyla birlikte çalışan anneye ödenecek tutar 70 bin 345 lirayı geçecek.SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemesi yapılıyor. Doğumdan öncesi 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatıranlar bu destekten yararlanabiliyor. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Destek için sigortalılığın devam, rapor süresince de çalışılmaması zorunluluğu bulunuyor. İş göremezlik, rapor parası, doğum öncesi, sonrası toplam kullanılan 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Çoklu doğumda bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.Doğum izni ücreti 2024 yılı için ne kadar oldu?Günlük net doğum izni ücreti 444.44 lira, aylık 13 bin 333 liraya denk geliyor. Toplam net doğum izni ücreti 49 bin 777 liraya ulaşıyor.Süt parası 2024 yılını için ne kadar oldu?Bu yıl için emzirme ödeneği 857 liraya çıkarken iki yıl boyunca 20 bin 568 liraya ulaşacak. Devlet çalışan anneye kreş desteği de veriyor. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten yararlanıyor. Kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden istisna tutulurken, bu rakam asgari ücretin yüzde 50'sine çıkarıldı.Çocuk parası 2024 yardımı ne kadar?Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan bütün annelere çocuk parası veriliyor. Yeni doğan çocuk yardımı kapsamında ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 lira ödeme yapılıyor.İş görmezlik ödemesi nedir?Asgari ücretin brüt 20 bin 2 liraya yükselmesiyle günlük asgari ücret de 666.75 lira oldu. İşe göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavide de üçte ikisinden az olamıyor. Buna göre günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 333.38 lira, ayakta tedavide de 444.50 liraya uygulanacak.Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

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