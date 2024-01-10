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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/birlesmis-milletler-gazzedeki-durum-esi-benzeri-gorulmemis-duzeyde-kotulesiyor-1079494944.html
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajans sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, İsrail'in soykırıma... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma 'derhal insani ateşkes' çağrısında bulundu.Yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazzenin-guneyindeki-refah-kentine-duzenledigi-saldirida-en-az-15-kisi-oldu-1079489252.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi

Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor

11:19 10.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSGazze bomba saldırı İsrail Gazze Şeridi insanlar şehir
Gazze bomba saldırı İsrail Gazze Şeridi insanlar şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajans sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, İsrail'in soykırıma varan saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde siviller için güvenli alan kalmadığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma 'derhal insani ateşkes' çağrısında bulundu.
Yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:
Gazze'de nüfusun neredeyse tamamı zorla yerinden edilmiş. Aileler hiçbir yerde güvenliğin olmadığı bu bölgede güvenlik arıyor. Sağlık sistemi hızla çöküyor. Kıtlık ve eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşme meydana geliyor. İnsanlar umutsuzluğa sürükleniyor. Derhal insani ateşkes bir ölüm kalım meselesidir.
İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.
İsrail Gazze saldırı cibaliya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü
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