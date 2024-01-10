https://sputniknews.com.tr/20240110/birlesmis-milletler-gazzedeki-durum-esi-benzeri-gorulmemis-duzeyde-kotulesiyor-1079494944.html

Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajans sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, İsrail'in soykırıma... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T11:19+0300

2024-01-10T11:19+0300

2024-01-10T11:19+0300

israil- filistin çatışması

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076742227_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5159d8f7b092cd6ac9cdbadbdeb29b41.jpg

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma 'derhal insani ateşkes' çağrısında bulundu.Yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazzenin-guneyindeki-refah-kentine-duzenledigi-saldirida-en-az-15-kisi-oldu-1079489252.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi