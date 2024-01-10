https://sputniknews.com.tr/20240110/birlesmis-milletler-gazzedeki-durum-esi-benzeri-gorulmemis-duzeyde-kotulesiyor-1079494944.html
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajans sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, İsrail'in soykırıma... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T11:19+0300
2024-01-10T11:19+0300
2024-01-10T11:19+0300
israil- filistin çatışması
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma 'derhal insani ateşkes' çağrısında bulundu.Yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/israilin-gazzenin-guneyindeki-refah-kentine-duzenledigi-saldirida-en-az-15-kisi-oldu-1079489252.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Birleşmiş Milletler: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajans sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, İsrail'in soykırıma varan saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde siviller için güvenli alan kalmadığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma 'derhal insani ateşkes' çağrısında bulundu.
Yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:
Gazze'de nüfusun neredeyse tamamı zorla yerinden edilmiş. Aileler hiçbir yerde güvenliğin olmadığı bu bölgede güvenlik arıyor. Sağlık sistemi hızla çöküyor. Kıtlık ve eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşme meydana geliyor. İnsanlar umutsuzluğa sürükleniyor. Derhal insani ateşkes bir ölüm kalım meselesidir.
İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.