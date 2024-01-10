https://sputniknews.com.tr/20240110/bankada-yatirimi-olanlari-ilgilendiriyor-uzmani-rakam-ve-tarih-vererek-uyardi-1079488818.html

Bankada yatırımı olanları ilgilendiriyor: Uzmanı rakam ve tarih vererek uyardı

Bankada yatırımı olanları ilgilendiriyor: Uzmanı rakam ve tarih vererek uyardı

Bankaların verdiği mevduat hesapları için verdikleri faiz oranları seçim öncesinde birden bire yüzde 45-50 seviyelerinden 40 civarına inince piyasalarda herkes... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T09:05+0300

2024-01-10T09:05+0300

2024-01-10T09:06+0300

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Kredi faizleri ve mevduat faizlerindeki son durum hakkında uzman isimlerden açıklama gelmeye devam ediyor. Yıl sonuna doğru da parasını enflasyon karşısında korumak isteyenlerin rotası mevduat faizleri olmuştu. Yüzde 50 seviyelerini gören mevduat faizleri son yaşanan gelişmelerin ardından önce yüzde 45’e ardından da yüzde 40’lar civarına indi.Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Habertürk’te katıldığı bir yayında mevduat faizleri ve kredi faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Eryılmaz’ın herkesin merak ettiği faiz sorusuna verdiği o yanıt:Mevduat faizleri neden düştü?Yılbaşından bu yana mevduat faizinde düşüş olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "Peki bu düşüşün sebebi ne? Birkaç sebebi var özellikle bankalar Aralık ayı bilançolarını kapatmadan önce bilançoda teknik düzeltme adına ciddi bir mevduat toplama yarışına girmişlerdi. Bu da mevduat faizini yükseltiyordu artık buna gerek kalmadı. Çünkü yeni yılda yeni bilançolarla birlikte bu mevduat yarışının azalıyor olmasının etkisi var. İkinci neden şu bankalar arası piyasada çok ciddi TL mevduat fazlası var. Hatta Merkez Bankası son açıkladığı kurul metninde miktarsal sıkılaştırma adımları sterilizasyon uygulayacağım dedi ve depo alım ihaleleri gerçekleştirdi. Buradaki amaç TL likidite fazlasını çekmek. Peki neden TL fazlası var? Çünkü ticari kredi faizi ve bireysel kredi faizi çok yüksek talep giderek azalıyor insanlar kredi alamıyorlar. İşletmeler kredi alamıyorlar bu durumda da bankanın mevduat toplamasına gerek olmadığı için mevduat faizlerinde de kısmi bir düşüşün etkisini görüyoruz" dedi ve ekledi:Mevduat faizi yüzde 55-60 arasında olacakSeçimden sonra piyasa nasıl seyredecek?

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mevduat faizleri neden düştü, seçimden sonra piyasa nasıl seyredecek