https://sputniknews.com.tr/20240110/bahceli-imama-bicakli-saldiriyi-degerlendirdi-en-agir-sekilde-cezalandirilmali-1079503714.html

Bahçeli imama bıçaklı saldırıyı değerlendirdi: 'En ağır şekilde cezalandırılmalı'

Bahçeli imama bıçaklı saldırıyı değerlendirdi: 'En ağır şekilde cezalandırılmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamına yönelik bıçaklı saldırıya "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T13:56+0300

2024-01-10T13:56+0300

2024-01-10T13:56+0300

türkiye

devlet bahçeli

cami

saldırı

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Fatih Camisi'nin imamına bıçaklı saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.Bahçeli, imam Galip Usta ile Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html

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