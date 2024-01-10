https://sputniknews.com.tr/20240110/bahceli-imama-bicakli-saldiriyi-degerlendirdi-en-agir-sekilde-cezalandirilmali-1079503714.html
Bahçeli imama bıçaklı saldırıyı değerlendirdi: 'En ağır şekilde cezalandırılmalı'
Bahçeli imama bıçaklı saldırıyı değerlendirdi: 'En ağır şekilde cezalandırılmalı'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamına yönelik bıçaklı saldırıya "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T13:56+0300
2024-01-10T13:56+0300
2024-01-10T13:56+0300
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devlet bahçeli
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saldırı
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Fatih Camisi'nin imamına bıçaklı saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.Bahçeli, imam Galip Usta ile Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html
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devlet bahçeli, cami, saldırı
devlet bahçeli, cami, saldırı
Bahçeli imama bıçaklı saldırıyı değerlendirdi: 'En ağır şekilde cezalandırılmalı'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camisi imamına yönelik bıçaklı saldırıya "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına yürekten inanıyorum" diyerek tepki gösterdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Fatih Camisi'nin imamına bıçaklı saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." dedi.
Bahçeli, imam Galip Usta ile Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.