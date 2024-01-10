https://sputniknews.com.tr/20240110/adalet-bakani-tunctan-yargida-uzlastirma-uygulamasina-iliskin-aciklama-1079509169.html

Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan yargıda uzlaştırma uygulamasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, yargıda uzlaştırma uygulaması kapsamında 3 milyon 200 bine yakın kişinin uzlaşarak mahkemeye gitmediğini açıkladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T16:26+0300

2024-01-10T16:26+0300

2024-01-10T16:27+0300

türkiye

uzlaştırmacı

uzlaştırma davası

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda uzlaştırma uygulaması kapsamında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde tarafların anlaşma sağladığını bildirdi.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaştırma uygulamasıyla toplumsal barışa katkı sunup, yargının iş yükünü azalttıklarını belirtti.Bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde anlaşma sağlandığını kaydeden Tunç, "Böylece 3 milyon 200 bine yakın kişi uzlaşarak mahkemeye gitmedi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231231/yeni-yilin-uzlastirmaci-ucret-tarifesi-belli-oldu-2024-yilinda-uzlastirmacilar-ne-kadar-alacak-1079209143.html

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uzlaştırmacı, uzlaştırma davası, yılmaz tunç