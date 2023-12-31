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Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesi belli oldu: 2024 yılında uzlaştırmacılar ne kadar alacak?
Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesi belli oldu: 2024 yılında uzlaştırmacılar ne kadar alacak?
Resmi gazetede yayımlanan karara göre uzlaştırmacıların 2024 yılı için alacağı ücret belli oldu. Uzlaştırmacıların merak edilen ücret konusu ile ilgili 2024... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T09:51+0300
2023-12-31T09:53+0300
türkiye
uzlaştırmacı
resmi gazete
ücret
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2024
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Pek çok kişinin merak ettiği 'uzlaştırmacılar ücret alıyor mu, uzlaştırmacılar ne kadar ücret alıyor?' sorularının yanıtı 2024 yılı için de netleşti.Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında uzlaştırmacıların görevlendirildiği durumlardaki ücretlendirmelere ilişkin ayrıntılar belli oldu. Buna göre uzlaştırma ücretinin sınırları şöyle açıklandı:Uzlaştırma ücretinin ödenmesiResmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesiUzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife'nin esas alınacağına dikkat çekilen açıklamaya göre uzlaştırmacı ücretleri şöyle sıralandı: a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde; 590-885 TL,b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde;
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2024de uzlaştırmacılar ne kadar alacak, uzlaştırmacı ücret tarifesi 2024, uzlaştırmacılar ne kadar ücret alıyor, uzlaştırmacı ücreti kim öder
2024de uzlaştırmacılar ne kadar alacak, uzlaştırmacı ücret tarifesi 2024, uzlaştırmacılar ne kadar ücret alıyor, uzlaştırmacı ücreti kim öder

Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesi belli oldu: 2024 yılında uzlaştırmacılar ne kadar alacak?

09:51 31.12.2023 (güncellendi: 09:53 31.12.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© AA
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Resmi gazetede yayımlanan karara göre uzlaştırmacıların 2024 yılı için alacağı ücret belli oldu. Uzlaştırmacıların merak edilen ücret konusu ile ilgili 2024 yılına dair ayrıntı böylece belli oldu.
Pek çok kişinin merak ettiği 'uzlaştırmacılar ücret alıyor mu, uzlaştırmacılar ne kadar ücret alıyor?' sorularının yanıtı 2024 yılı için de netleşti.
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında uzlaştırmacıların görevlendirildiği durumlardaki ücretlendirmelere ilişkin ayrıntılar belli oldu. Buna göre uzlaştırma ücretinin sınırları şöyle açıklandı:
"Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir."

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesi

Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife'nin esas alınacağına dikkat çekilen açıklamaya göre uzlaştırmacı ücretleri şöyle sıralandı:
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde; 590-885 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1.
2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.775-2.375 TL,
2.
4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.375-2.965 TL,
3.
7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.965-3.560 TL,
4.
10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3.560-4.155 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde;
1.
2-3 kişinin taraf olması durumunda 885-1.180 TL,
2.
4-6 kişinin taraf olması durumunda 1.180-1.480 TL,
3.
7-9 kişinin taraf olması durumunda 1.480-1.775 TL,
4.
10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.775-2.070 TL, arasında ücret ödenir.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
TÜRKİYE
Bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu
29 Aralık, 23:01
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