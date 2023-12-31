https://sputniknews.com.tr/20231231/yeni-yilin-uzlastirmaci-ucret-tarifesi-belli-oldu-2024-yilinda-uzlastirmacilar-ne-kadar-alacak-1079209143.html

Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesi belli oldu: 2024 yılında uzlaştırmacılar ne kadar alacak?

Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesi belli oldu: 2024 yılında uzlaştırmacılar ne kadar alacak?

Resmi gazetede yayımlanan karara göre uzlaştırmacıların 2024 yılı için alacağı ücret belli oldu. Uzlaştırmacıların merak edilen ücret konusu ile ilgili 2024... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T09:51+0300

2023-12-31T09:51+0300

2023-12-31T09:53+0300

türkiye

uzlaştırmacı

resmi gazete

ücret

asgari ücret

2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062677151_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_974bfa5e9248bea963fb611ffca397ec.jpg

Pek çok kişinin merak ettiği 'uzlaştırmacılar ücret alıyor mu, uzlaştırmacılar ne kadar ücret alıyor?' sorularının yanıtı 2024 yılı için de netleşti.Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında uzlaştırmacıların görevlendirildiği durumlardaki ücretlendirmelere ilişkin ayrıntılar belli oldu. Buna göre uzlaştırma ücretinin sınırları şöyle açıklandı:Uzlaştırma ücretinin ödenmesiResmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.Yeni yılın uzlaştırmacı ücret tarifesiUzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife'nin esas alınacağına dikkat çekilen açıklamaya göre uzlaştırmacı ücretleri şöyle sıralandı: a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde; 590-885 TL,b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde;

https://sputniknews.com.tr/20231229/bilirkisilere-odenecek-ucretler-belli-oldu-1079181916.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024de uzlaştırmacılar ne kadar alacak, uzlaştırmacı ücret tarifesi 2024, uzlaştırmacılar ne kadar ücret alıyor, uzlaştırmacı ücreti kim öder