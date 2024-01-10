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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abdli-senator-schumer-ukrayna-ordusunun-cephanesi-tukeniyor-1079484163.html
ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor
ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor
Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna’ya yardımın onaylanmasındaki gecikme nedeniyle Kiev’in ciddi cephane sıkıntısı yaşadığını belirtti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T01:15+0300
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ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya yardım talebini onaylamasındaki gecikme nedeniyle Kiev'in ciddi cephane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.Schumer, "Ukraynalıların cephaneleri tükeniyor. Bir gözlemciye göre, Rusların her beş atışına Ukraynalılar sadece tek atışla karşılık verebiliyorlar" dedi.Schumer daha önce, senatörlerin son günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardım talebini desteklemeleri karşılığında sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli ilerleme kaydettiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-vekilden-itiraf-abdnin-yardimi-muharebe-sahasindaki-durumu-degistirmez-1079169528.html
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chuck schumer, demokrat parti (dp), ukrayna, ukrayna krizi
chuck schumer, demokrat parti (dp), ukrayna, ukrayna krizi

ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor

01:15 10.01.2024
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteABD Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer
ABD Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna’ya yardımın onaylanmasındaki gecikme nedeniyle Kiev’in ciddi cephane sıkıntısı yaşadığını belirtti.
ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya yardım talebini onaylamasındaki gecikme nedeniyle Kiev'in ciddi cephane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Schumer, "Ukraynalıların cephaneleri tükeniyor. Bir gözlemciye göre, Rusların her beş atışına Ukraynalılar sadece tek atışla karşılık verebiliyorlar" dedi.
Schumer daha önce, senatörlerin son günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardım talebini desteklemeleri karşılığında sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli ilerleme kaydettiğini belirtmişti.
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