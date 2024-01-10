https://sputniknews.com.tr/20240110/abdli-senator-schumer-ukrayna-ordusunun-cephanesi-tukeniyor-1079484163.html
ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor
ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor
Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna’ya yardımın onaylanmasındaki gecikme nedeniyle Kiev’in ciddi cephane sıkıntısı yaşadığını belirtti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T01:15+0300
2024-01-10T01:15+0300
2024-01-10T01:15+0300
ukrayna krizi
chuck schumer
demokrat parti (dp)
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078636853_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24d5078283a6f398622b5f71e63ee2e2.jpg
ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya yardım talebini onaylamasındaki gecikme nedeniyle Kiev'in ciddi cephane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.Schumer, "Ukraynalıların cephaneleri tükeniyor. Bir gözlemciye göre, Rusların her beş atışına Ukraynalılar sadece tek atışla karşılık verebiliyorlar" dedi.Schumer daha önce, senatörlerin son günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardım talebini desteklemeleri karşılığında sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli ilerleme kaydettiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-vekilden-itiraf-abdnin-yardimi-muharebe-sahasindaki-durumu-degistirmez-1079169528.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078636853_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_287c7d9e7e4f877b6590aa318242dba9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chuck schumer, demokrat parti (dp), ukrayna, ukrayna krizi
chuck schumer, demokrat parti (dp), ukrayna, ukrayna krizi
ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor
Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna’ya yardımın onaylanmasındaki gecikme nedeniyle Kiev’in ciddi cephane sıkıntısı yaşadığını belirtti.
ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya yardım talebini onaylamasındaki gecikme nedeniyle Kiev'in ciddi cephane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Schumer, "Ukraynalıların cephaneleri tükeniyor. Bir gözlemciye göre, Rusların her beş atışına Ukraynalılar sadece tek atışla karşılık verebiliyorlar" dedi.
Schumer daha önce, senatörlerin son günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardım talebini desteklemeleri karşılığında sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli ilerleme kaydettiğini belirtmişti.