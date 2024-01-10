https://sputniknews.com.tr/20240110/abdli-senator-schumer-ukrayna-ordusunun-cephanesi-tukeniyor-1079484163.html

ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor

ABD’li Senatör Schumer: Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor

Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Ukrayna’ya yardımın onaylanmasındaki gecikme nedeniyle Kiev’in ciddi cephane sıkıntısı yaşadığını belirtti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T01:15+0300

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ukrayna krizi

chuck schumer

demokrat parti (dp)

ukrayna

ukrayna krizi

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ABD Kongresi Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya yardım talebini onaylamasındaki gecikme nedeniyle Kiev'in ciddi cephane sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.Schumer, "Ukraynalıların cephaneleri tükeniyor. Bir gözlemciye göre, Rusların her beş atışına Ukraynalılar sadece tek atışla karşılık verebiliyorlar" dedi.Schumer daha önce, senatörlerin son günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardım talebini desteklemeleri karşılığında sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve göçmenlik yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli ilerleme kaydettiğini belirtmişti.

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