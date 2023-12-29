https://sputniknews.com.tr/20231229/ukraynali-vekilden-itiraf-abdnin-yardimi-muharebe-sahasindaki-durumu-degistirmez-1079169528.html
Ukraynalı vekilden itiraf: ABD'nin yardımı muharebe sahasındaki durumu değiştirmez
Ukraynalı vekilden itiraf: ABD'nin yardımı muharebe sahasındaki durumu değiştirmez
Ukraynalı vekil Çernev, ABD'nin Kiev için hazırladığı 250 milyon dolarlık yeni yardım paketinin sahadaki durumu değiştirmeyeceğini ve Washington'dan mali... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T14:06+0300
2023-12-29T14:06+0300
2023-12-29T14:07+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Ukrayna'ya 250 milyon dolar değerinde askeri yardım yapacağını duyururken, bu paketi 2023 yılı için ‘nihai’ olarak nitelendirmişti.Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'da Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, Washington'un duyurduğu yeni paketle ilgili değerlendirmesinde "Bu küçük yardım paketi ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtıdır. Bu sorunların geçici olduğuna ve çok yakında çözüleceğine inanmaya devam ediyoruz" dedi.Washington Post gazetesine demeç veren Çernev, bu paketin sadece bir süre daha destek vermesinin amaçlandığını, ancak bunun muharebe sahasındaki durumu Ukrayna lehine değiştirebilecek kapasitede olmadığını vurguladı.'Soğuk bir minnettarlıkla karşılandı'Gazete, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 'mütevazı' yardım paketinin Kiev'de 'soğuk bir minnettarlıkla' karşılandığının altını çizdi.ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamıyorParlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya varamadığını itiraf etmişti.Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirmişti.“Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diyen Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etmişti.Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.Joe Biden yönetiminin, Senato'daki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynali-politikaci-rus-ordusu-her-bakimdan-ukrayna-silahli-kuvvetlerinden-ustun-1079141588.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, yüksek rada, verhovna rada, washington post, abd, abd senatosu, chuck schumer, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi, joe biden
Ukraynalı vekilden itiraf: ABD'nin yardımı muharebe sahasındaki durumu değiştirmez
14:06 29.12.2023 (güncellendi: 14:07 29.12.2023)
Ukraynalı vekil Çernev, ABD'nin Kiev için hazırladığı 250 milyon dolarlık yeni yardım paketinin sahadaki durumu değiştirmeyeceğini ve Washington'dan mali destek konusunda sıkıntılar olduğunu gösterdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Ukrayna'ya 250 milyon dolar değerinde askeri yardım yapacağını duyururken, bu paketi 2023 yılı için ‘nihai’ olarak nitelendirmişti.
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'da Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yegor Çernev, Washington'un duyurduğu yeni paketle ilgili değerlendirmesinde "Bu küçük yardım paketi ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtıdır. Bu sorunların geçici olduğuna ve çok yakında çözüleceğine inanmaya devam ediyoruz" dedi.
Washington Post gazetesine demeç veren Çernev, bu paketin sadece bir süre daha destek vermesinin amaçlandığını, ancak bunun muharebe sahasındaki durumu Ukrayna lehine değiştirebilecek kapasitede olmadığını vurguladı.
'Soğuk bir minnettarlıkla karşılandı'
Gazete, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 'mütevazı' yardım paketinin Kiev'de 'soğuk bir minnettarlıkla' karşılandığının altını çizdi.
ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamıyor
Parlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya varamadığını itiraf etmişti.
Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirmişti.
“Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diyen Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etmişti.
Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
Joe Biden yönetiminin, Senato'daki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.
Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.