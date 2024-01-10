https://sputniknews.com.tr/20240110/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukraynada-savasin-seyrini-rusya-belirliyor-1079483805.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’da savaşın seyrini Rusya belirliyor
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’da savaşın seyrini Rusya belirliyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ile olası müzakerelerin şartlarını Rusya’nın dikte edeceğini belirtti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T00:21+0300
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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Rus birliklerinin cephede inisiyatifi ele geçirdiğini ve Moskova’nın Kiev’in koşullarını kabul etmeyeceğini söyledi.Ritter, “Savaşın seyrini Rusya belirliyor, herhangi bir duraklama olmayacak. Ukraynalılar şu anda panik içinde" dedi.Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini stratejik bir yenilgiye uğrattığını vurgulayan uzman "Ukrayna için kötü haber şu ki, Rusya Kiev için kabul edilebilir şartlar üzerinde müzakere yapmayacak. Bunları kendisi dikte edecek" diye konuştu.Ritter ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev’in toprak kaybetmeye devam edeceği yönünde uyarılar aldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bae-devlet-baskani-al-nahyandan-netanyahuya-maas-cevabi-zelenskiyden-para-isteyin-1079438406.html
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abd, abd, danny haiphong, youtube, abd deniz piyadeleri, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’da savaşın seyrini Rusya belirliyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ile olası müzakerelerin şartlarını Rusya’nın dikte edeceğini belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Rus birliklerinin cephede inisiyatifi ele geçirdiğini ve Moskova’nın Kiev’in koşullarını kabul etmeyeceğini söyledi.
Ritter, “Savaşın seyrini Rusya belirliyor, herhangi bir duraklama olmayacak. Ukraynalılar şu anda panik içinde" dedi.
Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini stratejik bir yenilgiye uğrattığını vurgulayan uzman "Ukrayna için kötü haber şu ki, Rusya Kiev için kabul edilebilir şartlar üzerinde müzakere yapmayacak. Bunları kendisi dikte edecek" diye konuştu.
Ritter ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev’in toprak kaybetmeye devam edeceği yönünde uyarılar aldığını kaydetti.