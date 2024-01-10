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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukraynada-savasin-seyrini-rusya-belirliyor-1079483805.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’da savaşın seyrini Rusya belirliyor
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’da savaşın seyrini Rusya belirliyor
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ile olası müzakerelerin şartlarını Rusya’nın dikte edeceğini belirtti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Rus birliklerinin cephede inisiyatifi ele geçirdiğini ve Moskova’nın Kiev’in koşullarını kabul etmeyeceğini söyledi.Ritter, “Savaşın seyrini Rusya belirliyor, herhangi bir duraklama olmayacak. Ukraynalılar şu anda panik içinde" dedi.Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini stratejik bir yenilgiye uğrattığını vurgulayan uzman "Ukrayna için kötü haber şu ki, Rusya Kiev için kabul edilebilir şartlar üzerinde müzakere yapmayacak. Bunları kendisi dikte edecek" diye konuştu.Ritter ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev’in toprak kaybetmeye devam edeceği yönünde uyarılar aldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bae-devlet-baskani-al-nahyandan-netanyahuya-maas-cevabi-zelenskiyden-para-isteyin-1079438406.html
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ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna’da savaşın seyrini Rusya belirliyor

00:21 10.01.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ile olası müzakerelerin şartlarını Rusya’nın dikte edeceğini belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, Danny Haiphong adlı YouTube kanalına demecinde, Rus birliklerinin cephede inisiyatifi ele geçirdiğini ve Moskova’nın Kiev’in koşullarını kabul etmeyeceğini söyledi.
Ritter, “Savaşın seyrini Rusya belirliyor, herhangi bir duraklama olmayacak. Ukraynalılar şu anda panik içinde" dedi.
Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini stratejik bir yenilgiye uğrattığını vurgulayan uzman "Ukrayna için kötü haber şu ki, Rusya Kiev için kabul edilebilir şartlar üzerinde müzakere yapmayacak. Bunları kendisi dikte edecek" diye konuştu.
Ritter ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev’in toprak kaybetmeye devam edeceği yönünde uyarılar aldığını kaydetti.
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