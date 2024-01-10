https://sputniknews.com.tr/20240110/abdde-hakime-saldiran-sanigin-cezasi-belli-oldu-1079496848.html

ABD'de hakime saldıran sanığın cezası belli oldu

ABD'de hakime saldıran sanığın cezası belli oldu

Geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T11:57+0300

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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 3 Ocak'ta şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/abdde-denetimli-serbestlik-talebi-reddedilen-sanik-mahkeme-kursusunden-atlayarak-yargica-saldirdi-1079328498.html

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ABD'de denetimli serbestlik talebi reddedilen sanık, mahkeme kürsüsünden atlayarak yargıca saldırdı ABD'de denetimli serbestlik talebi reddedilen sanık, mahkeme kürsüsünden atlayarak yargıca saldırdı 2024-01-10T11:57+0300 true PT1M28S

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abd, mahkeme, saldırı, yargıç, nevada, las vegas