https://sputniknews.com.tr/20240110/abdde-hakime-saldiran-sanigin-cezasi-belli-oldu-1079496848.html
ABD'de hakime saldıran sanığın cezası belli oldu
ABD'de hakime saldıran sanığın cezası belli oldu
Geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T11:57+0300
2024-01-10T11:57+0300
2024-01-10T11:57+0300
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saldırı
yargıç
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las vegas
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ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 3 Ocak'ta şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/abdde-denetimli-serbestlik-talebi-reddedilen-sanik-mahkeme-kursusunden-atlayarak-yargica-saldirdi-1079328498.html
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ABD'de denetimli serbestlik talebi reddedilen sanık, mahkeme kürsüsünden atlayarak yargıca saldırdı
ABD'de denetimli serbestlik talebi reddedilen sanık, mahkeme kürsüsünden atlayarak yargıca saldırdı
2024-01-10T11:57+0300
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abd, mahkeme, saldırı, yargıç, nevada, las vegas
abd, mahkeme, saldırı, yargıç, nevada, las vegas
ABD'de hakime saldıran sanığın cezası belli oldu
Geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin huzuruna elleri eldivenli, zincire vurulmuş ve maskeli olarak çıkarıldı.
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 3 Ocak'ta şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Holthus, geçen hafta sanığın saldırısı nedeniyle duruşmanın kesintiye uğramasından önce vermeyi düşündüğü cezayı değiştirmediğini söyledi.
Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.
Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.
Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.