ABD'de denetimli serbestlik talebi reddedilen sanık, mahkeme kürsüsünden atlayarak yargıca saldırdı

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County'de ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulundu.



Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etti.



Redden, "Ama eğer bu sizin için uygunsa, o zaman yapmanız gerekeni yapmalısınız" ifadelerini kullandı.



Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden’ın denetimli serbestlik talebini reddetti.



Hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden, küfür etmeye başladı ve mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus’ın üzerine atladı. Holthus yere düşerken, görevliler Redden’a güçlükle müdahale etti.



Yargıç Holthus hafif yara alırken, saldırgan sanığa müdahale eden ve omzu çıktığı belirtilen bir mahkeme görevlisinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Yargıca saldıran Redden da Clark County Gözaltı Merkezine gönderildi.



Redden’ın darp da dahil olmak üzere çok sayıda yeni ağır suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.