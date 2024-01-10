https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-istihbarati-amerikalilari-rusyanin-baskanlik-secimlerine-mudahalesi-ile-korkutuyor-1079498866.html

‘ABD istihbaratı, Amerikalıları Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi ile korkutuyor'

‘ABD istihbaratı, Amerikalıları Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi ile korkutuyor'

ABD istihbarat kurumlarının Amerikan halkını ‘Rusya’nın 2024 başkanlık seçimlerine müdahale edeceği’ söylentileri ile korkutmaya çalıştığı iddia edildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T12:21+0300

2024-01-10T12:21+0300

2024-01-10T12:21+0300

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CNN haber kanalı, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Paul Nakasone ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray’in, Rusya'nın 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışabileceğine inandığını bildirirken, istihbarat kurumu liderlerinin bunu Ukrayna'daki çatışmayla ilişkilendirdiğini ekledi.NSA Direktörü Nakasone’nin “Bu onlar (Rusya) için önemli bir yıl. ABD seçimlerini izliyorlar ve Ukrayna'daki durum göz önünde bulundurulduğunda etki yaratmak isteyecekleri yerin seçimler olduğunu varsayıyorum” ifadesine atıfta bulunan CNN, FBI Direktörü Ray’in de ona katılarak Ukrayna'daki çatışmanın Rusya'nın ABD politikasını etkileme arzusunu güçlendirdiğini belirttiğini aktardı.Ray, değerlendirmesinin devamında, “Moskova'nın aynı anda hem Ukrayna'da askeri başarı elde etmeye çalışması hem de ABD'deki süreçlere müdahale etmesi için yıldızların "aynı hizaya geldiğini” de sözlerine ekledi.Ayrıca Nakasone ve Wray, ABD seçimlerine müdahale etmek isteyen başlıca aktörler arasında başta Rusya olmak üzere Çin ve İran’ı da gösteriyor.2016 seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekibi Trump ile Rusya arasındaki olası bağlantılar nedeniyle federal kurumlar tarafından soruşturma altındaydı.Trump'ın başkanlığı döneminde iki yıl boyunca ‘Rusya soruşturmasını’organize eden Özel Savcı Robert Mueller, istihbarat kurumlarının Rusya'ya yönelttiği seçimlere müdahale suçlamalarını doğrulamış, ancak Trump'ın Rusya ile ‘gizli anlaşma’ yaptığına dair bir kanıt bulamamıştı.Mueller, Mayıs 2019’da Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine, siber saldırıyla müdahale etmek amacıyla organize girişimlerde bulunduğunu iddia eden Mueller, Hillary Clinton'ın seçim kampanya ekibinin kullandığı bazı bilgisayarların hacklendiğini ve daha sonra bu bilgilerin siyasi bir amaçla kullanılmak istendiğini belirtti.Mueller, "Rusya bizim seçimlerimize müdahale etmeye çalıştı ve bu durum tüm Amerikalıları endişelendirmelidir" diye konuştu.Buna karşılık, bir dönem görev yaptıktan sonra başkanlığı Joe Biden'a kaptıran Trump, ilk kez Biden yönetiminde ABD'nin FBI'ı suçladığı ‘üst düzey seçim müdahalesine’ tanık olduğunu iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20240106/biden-ilk-mitinginde-trumpi-hedef-aldi-1079373132.html

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