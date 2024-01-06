https://sputniknews.com.tr/20240106/biden-ilk-mitinginde-trumpi-hedef-aldi-1079373132.html
ABD Başkanı Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı
ABD Başkanı Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T09:30+0300
2024-01-06T09:30+0300
2024-01-06T09:31+0300
dünya
joe biden
donald trump
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
abd başkanlık seçimleri
abd başkanlık seçimleri
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ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.Trump'ı hedef alan sözlerle konuşmasına başlayan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı 'Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit' olarak tanımladı.Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.
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joe biden, donald trump, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
joe biden, donald trump, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri
ABD Başkanı Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı
09:30 06.01.2024 (güncellendi: 09:31 06.01.2024)
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı 'Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit' olarak tanımladı.
ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.
Trump'ı hedef alan sözlerle konuşmasına başlayan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı 'Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit' olarak tanımladı.
Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.
Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.