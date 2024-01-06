https://sputniknews.com.tr/20240106/biden-ilk-mitinginde-trumpi-hedef-aldi-1079373132.html

ABD Başkanı Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı

ABD Başkanı Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald... 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T09:30+0300

2024-01-06T09:30+0300

2024-01-06T09:31+0300

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başkanlık seçimi

abd başkanlık seçimleri

abd başkanlık seçimleri

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ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.Trump'ı hedef alan sözlerle konuşmasına başlayan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı 'Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit' olarak tanımladı.Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

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joe biden, donald trump, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri