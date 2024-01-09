https://sputniknews.com.tr/20240109/yerlikaya-duyurdu-20-ilde-yapilan-nitelikli-dolandiricilik-operasyonunda-75-supheli-yakalandi-1079449944.html
Yerlikaya duyurdu: 20 ilde yapılan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 75 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 20 ilde yapılan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 75 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde dolandırıcılara eş zamanlı SİBERGÖZ-12 operasyonu yapıldığını açıkladı. Yerlikaya operasyonlarda 75 şüphelinin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T08:36+0300
2024-01-09T08:36+0300
2024-01-09T09:01+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını açıklayarak şu paylaşımda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imaminin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1079443524.html
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ali yerlikaya, operasyon, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
ali yerlikaya, operasyon, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Yerlikaya duyurdu: 20 ilde yapılan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 75 şüpheli yakalandı
08:36 09.01.2024 (güncellendi: 09:01 09.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde dolandırıcılara eş zamanlı SİBERGÖZ-12 operasyonu yapıldığını açıkladı. Yerlikaya operasyonlarda 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını açıklayarak şu paylaşımda bulundu: