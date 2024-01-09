Yeniden Refah Partili Kılıç açıkladı: AK Parti ile görüşme ertelendi

İstanbul’da yeninden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde her şekilde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten, açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz. YRP yaklaşımları olan görüşleri olan esaslı duruşu olan bir siyasi partidir. Beyannamemiz açıklandığında da bu görülecektir.

İttifak oluşması için de ittifak talebinde bulunan AK Parti’nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var diye düşünüyorum. Bizim şu büyükşehir bu il, şu ilçeler gibi bir ne alırsan kardır yaklaşımı içerisinde olmadığımızı ifade etmem lazım. Daha ziyade biz ahlaki temelli, ilkeler temelli, duruş temelli bir anlayışı burada temsil ediyoruz. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacaktır.”