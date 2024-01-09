https://sputniknews.com.tr/20240109/yeniden-refah-partili-kilic-acikladi-ak-parti-ile-gorusme-ertelendi-1079475884.html
Yeniden Refah Partili Kılıç açıkladı: AK Parti ile görüşme ertelendi
Yeniden Refah Partili Kılıç açıkladı: AK Parti ile görüşme ertelendi
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Dün üçüncü görüşme AK Parti ve YRP heyetleri arasında gerçekleşecekti fakat AK Parti heyeti... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T17:43+0300
2024-01-09T17:43+0300
2024-01-09T18:41+0300
politika
ak parti
yeniden refah partisi
ittifak
suat kılıç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079476672_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_d6e8fe940b84eccabfa9732e2fa6d437.jpg
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.28 Ocak tarihinde Ankara’da yapacakları tanıtım toplantısıyla tüm belediye başkan adaylarını ve partisinin yerel seçim beyannamesini açıklayacaklarını dile getiren Kılıç, “Seçim beyannamemiz açıklandığında Türkiye’de çok ses getirecek. Birçok siyasi partinin seçim beyannamesi ile topluma esaslı vaatler vermek yerine maalesef havanda su dövmekte olduğunu görüyoruz. Kötü sorunda dokunamadıklarını, farkında bile olamadıklarını güvenli şehirler, ahlaklı belediyecilik için esaslı bir duruş ortaya koyamadıklarını görüyoruz. YRP bu yönde çok ciddi bir hazırlıkla yola devam ediyor” şeklinde konuştu. AK Parti heyeti üçüncü görüşmenin ertelenmesi talebinde bulundu Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti: 'İstanbul’da yeninden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz'
https://sputniknews.com.tr/20240106/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakandan-ak-parti-ile-ittifak-aciklamasi-1079385733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079476672_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8ab009b0602207cc2a92c74b095c1e4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, yeniden refah partisi, ittifak, suat kılıç
ak parti, yeniden refah partisi, ittifak, suat kılıç
Yeniden Refah Partili Kılıç açıkladı: AK Parti ile görüşme ertelendi
17:43 09.01.2024 (güncellendi: 18:41 09.01.2024)
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Dün üçüncü görüşme AK Parti ve YRP heyetleri arasında gerçekleşecekti fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündem ve yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.
28 Ocak tarihinde Ankara’da yapacakları tanıtım toplantısıyla tüm belediye başkan adaylarını ve partisinin yerel seçim beyannamesini açıklayacaklarını dile getiren Kılıç, “Seçim beyannamemiz açıklandığında Türkiye’de çok ses getirecek. Birçok siyasi partinin seçim beyannamesi ile topluma esaslı vaatler vermek yerine maalesef havanda su dövmekte olduğunu görüyoruz. Kötü sorunda dokunamadıklarını, farkında bile olamadıklarını güvenli şehirler, ahlaklı belediyecilik için esaslı bir duruş ortaya koyamadıklarını görüyoruz. YRP bu yönde çok ciddi bir hazırlıkla yola devam ediyor” şeklinde konuştu.
AK Parti heyeti üçüncü görüşmenin ertelenmesi talebinde bulundu
Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Dün üçüncü görüşme AK Parti ve YRP heyetleri arasında gerçekleşecekti fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesi yönünde bir rica iletti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir. Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zeminin de olması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerine inşa edilir. YRP ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerin bir ittifaka bir mutabakat üzerinden dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.
'İstanbul’da yeninden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz'
İstanbul’da yeninden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz ama kendi seçmenimizin iradesine de her zeminde her şekilde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten, açıkça ifade etmekten geri durmuyoruz. YRP yaklaşımları olan görüşleri olan esaslı duruşu olan bir siyasi partidir. Beyannamemiz açıklandığında da bu görülecektir.
İttifak oluşması için de ittifak talebinde bulunan AK Parti’nin tavrını daha açık ortaya koymasında yarar var diye düşünüyorum. Bizim şu büyükşehir bu il, şu ilçeler gibi bir ne alırsan kardır yaklaşımı içerisinde olmadığımızı ifade etmem lazım. Daha ziyade biz ahlaki temelli, ilkeler temelli, duruş temelli bir anlayışı burada temsil ediyoruz. AK Parti böylesi bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacaktır.”