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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan AK Parti ile ittifak açıklaması
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan AK Parti ile ittifak açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan şu ana kadar büyükşehir belediye başkan adaylıklarıyla ilgili AK Parti ile iki görüşme gerçekleştirdiklerini ve... 06.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-06T18:39+0300
2024-01-06T18:40+0300
fatih erbakan
politika
cumhur ittifakı
ak parti
yeniden refah partisi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, pazartesi günü 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini bildirdi.Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda, partinin üye kaydında rekor kırdığını belirterek, üye sayısının 4 ayda 260 binden 369 bine yükseldiğini söyledi.Üye sayılarında Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ifade eden Erbakan, "Hedefimiz, 31 Mart seçimlerinde milletimizi Yeniden Refah ve milli görüş belediyeciliğiyle ahlaklı belediyecilikle yeniden buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.Bugün bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarını açıklayacaklarını bildiren Erbakan, pazartesi günü de parti genel merkezinde 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adayını ilan edeceklerini dile getirdi.Erbakan, "Böylece bugüne kadar ilan ettiğimiz adayımız 214'e ulaşmış olacak. Kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarımızı belirlemiş olacağız. Bugünün adayları inşallah 31 Mart sonrasının belediye başkanları olacaklar" dedi.Bir gazetecinin ittifak sürecinin hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Erbakan, şunları söyledi:Dört ilde belediye başkan adayları açıklandıToplantıda partinin Mersin, Van, Bartın ve Uşak adayları açıklandı.Buna göre, Yeniden Refah Partisinin Mersin'de büyükşehir belediye başkan adayı İzzeddin Alkan, Van'da büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın'da belediye başkan adayı Faruk Tutkun ve Uşak'ta belediye başkan adayı Erol Korkmaz oldu.
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fatih erbakan, cumhur ittifakı, ak parti, yeniden refah partisi
fatih erbakan, cumhur ittifakı, ak parti, yeniden refah partisi

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan AK Parti ile ittifak açıklaması

18:39 06.01.2024 (güncellendi: 18:40 06.01.2024)
© AA / Didem MenteFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2024
© AA / Didem Mente
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan şu ana kadar büyükşehir belediye başkan adaylıklarıyla ilgili AK Parti ile iki görüşme gerçekleştirdiklerini ve pazartesi yapılacak son görüşmenin ardından durumun netlik kazanacağını ifade etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, pazartesi günü 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını ilan edeceklerini bildirdi.
Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda, partinin üye kaydında rekor kırdığını belirterek, üye sayısının 4 ayda 260 binden 369 bine yükseldiğini söyledi.
Üye sayılarında Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ifade eden Erbakan, "Hedefimiz, 31 Mart seçimlerinde milletimizi Yeniden Refah ve milli görüş belediyeciliğiyle ahlaklı belediyecilikle yeniden buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.
Bugün bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarını açıklayacaklarını bildiren Erbakan, pazartesi günü de parti genel merkezinde 60'a yakın ilçe ve belde belediye başkan adayını ilan edeceklerini dile getirdi.
Erbakan, "Böylece bugüne kadar ilan ettiğimiz adayımız 214'e ulaşmış olacak. Kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarımızı belirlemiş olacağız. Bugünün adayları inşallah 31 Mart sonrasının belediye başkanları olacaklar" dedi.
Bir gazetecinin ittifak sürecinin hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Erbakan, şunları söyledi:
"Pazartesi günü son bir görüşme yapılmış ve artık durum netleşmiş olacak. Ancak bizim buradaki hedefimiz sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Burada bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. 450 beldede 900 ilçede ve diğer illerimizde, tamamen belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızla logomuzla seçimlere gireceğiz. Bunda bir değişiklik olması söz konusu değil. Pazartesi günü sadece İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun bir netleşmesi söz konusu olacak. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa, bizim Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adaylarımız seçimlere girecek. Bu konuda da hazırlıklarımız var."

Dört ilde belediye başkan adayları açıklandı

Toplantıda partinin Mersin, Van, Bartın ve Uşak adayları açıklandı.
Buna göre, Yeniden Refah Partisinin Mersin'de büyükşehir belediye başkan adayı İzzeddin Alkan, Van'da büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın'da belediye başkan adayı Faruk Tutkun ve Uşak'ta belediye başkan adayı Erol Korkmaz oldu.
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