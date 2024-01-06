Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan AK Parti ile ittifak açıklaması

"Pazartesi günü son bir görüşme yapılmış ve artık durum netleşmiş olacak. Ancak bizim buradaki hedefimiz sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Burada bir ittifak olması halinde dahi herhangi bir ilimizi, ilçemizi buralar dışında etkilememektedir. 450 beldede 900 ilçede ve diğer illerimizde, tamamen belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızla logomuzla seçimlere gireceğiz. Bunda bir değişiklik olması söz konusu değil. Pazartesi günü sadece İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun bir netleşmesi söz konusu olacak. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa, bizim Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adaylarımız seçimlere girecek. Bu konuda da hazırlıklarımız var."