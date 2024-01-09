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https://sputniknews.com.tr/20240109/temel-gostergeleri-aciklandi-neandertal-misiniz-1079449886.html
Temel göstergeleri açıklandı: Neandertal misiniz?
Temel göstergeleri açıklandı: Neandertal misiniz?
Genetik mühendisi Şebnem Ünlüişler, 40 bin yıl önce soyu tükenen Neandertal insan türüne ait genleri taşıyıp taşımadığımızın 6 göstergesi olduğunu açıkladı. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T08:44+0300
2024-01-09T08:44+0300
yaşam
neandertal
neandertal genler
homo sapiens
bilim
gen
gen haritası
gen değişimi
gen mühendisliği
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'Mağara insanı' da denilen Neandertal insan türünün 40 bin yıl önce soyunun tükendiği belirtiliyor. Bugünkü modern insanın ataları da (Homo sapiens) 60 bin yıl önce Afrika’dan Asya’ya ve oradan dünyaya yayılmış olduğu bilim insanları tarafından kabul ediliyor.Homo sapiensler ile Neandertallerin 'çiftleştiği' ve böylece Neandertal DNA’sından yüzde 2’sinin bugünkü insanlara ulaştığı düşünülüyor. İngiltere’de görev yapan araştırmacı ve genetik mühendisi Şebnem Ünlüişler, Neandertal geni taşımanın 6 göstergesi olduğunu açıkladı. Londra merkezli Daily Mail gazetesine konuşan Ünlüişler, “Neandertal DNA’sı, modern insan genomunun yalnızca küçük bir yüzdesini temsil ediyor ve bu etkiler, her insanı benzersiz kılan genetik bulmacanın yalnızca bir parçası” dedi.1. TiyakilikNeandertal DNA’sı, kişilerin nikotin bağımlılığı riskini önemli ölçüde artırıyor. Neandertal DNA’sının depresyonla, psikiyatrik ve nörolojik etkilerle bağlantılı olduğu da belirtiliyor.2. Kalın düz saçNeandertal DNA’sı kalın ve düz saçlı kişilerde de bulunabilir. Neandertallerde kızıl saçla ilişkili genetik varyant da yüksekti.3. Erken kalkmakNeandertaller de dahil eski insanlardan aktarılan genler, sabah kuşu olup olmadığınızı belirler. Şebnem Ünlüişler, “Neandertal DNA’sı uyku düzenini etkileyebilir. Bu durum, ışığa maruz kalmaktan kaynaklanmış olabilir” dedi.4. Uzun burunUniversity College London tarafından yapılan araştırma, ‘uzun’ burunların Neandertal genetik materyalinden miras alınabileceğini ortaya çıkardı.5. Kovid riskiNeandertal geni taşıyanların, akciğer sorunları da dahil Kovid-19’a yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi. Tartu Üniversitesi, bu konuda Neandertal kökenli dört varyant tespit etti. Dört varyantın, şiddetli Kovid-19 vakalarında ‘Sitokin fırtınaları’na neden olduğu belirtildi.6. Zor bronzlaşmaNeandertal genleri, bronzlaşmaya yatkın olup olmadığınızı etkileyebilir. Güneşe rağmen zor bronzlaşıyorsanız bu geni taşıyor olabilirsiniz.İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi genetik mühendisliği bölümünü bitiren, Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Şebnem Ünlüişler, Harvard Üniversitesi’nde staj yaptı. Ardından İstanbul’da önde gelen kuruluşlarda, DNA ve genetik üzerine çalıştı. Daha sonra İngiltere’ye giden Şebnem Ünlüişler, halen Londra Rejeneratif Enstitüsü’nde (London Regenerative Institute) uzun ömür araştırmaları bölümünün şefi olarak görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bilim-dunyasindan-carpici-kesif-mars-yuzeyinin-altinda-gomulu-16-cokgen-yapi-bulundu-1079418388.html
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neandertal, neandertal genler, homo sapiens, bilim, gen, gen haritası, gen değişimi, gen mühendisliği
neandertal, neandertal genler, homo sapiens, bilim, gen, gen haritası, gen değişimi, gen mühendisliği

Temel göstergeleri açıklandı: Neandertal misiniz?

08:44 09.01.2024
© AFP 2023 / BART MAATNeandertal
Neandertal - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / BART MAAT
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Genetik mühendisi Şebnem Ünlüişler, 40 bin yıl önce soyu tükenen Neandertal insan türüne ait genleri taşıyıp taşımadığımızın 6 göstergesi olduğunu açıkladı.
'Mağara insanı' da denilen Neandertal insan türünün 40 bin yıl önce soyunun tükendiği belirtiliyor. Bugünkü modern insanın ataları da (Homo sapiens) 60 bin yıl önce Afrika’dan Asya’ya ve oradan dünyaya yayılmış olduğu bilim insanları tarafından kabul ediliyor.
Homo sapiensler ile Neandertallerin 'çiftleştiği' ve böylece Neandertal DNA’sından yüzde 2’sinin bugünkü insanlara ulaştığı düşünülüyor. İngiltere’de görev yapan araştırmacı ve genetik mühendisi Şebnem Ünlüişler, Neandertal geni taşımanın 6 göstergesi olduğunu açıkladı. Londra merkezli Daily Mail gazetesine konuşan Ünlüişler, “Neandertal DNA’sı, modern insan genomunun yalnızca küçük bir yüzdesini temsil ediyor ve bu etkiler, her insanı benzersiz kılan genetik bulmacanın yalnızca bir parçası” dedi.

1. Tiyakilik

Neandertal DNA’sı, kişilerin nikotin bağımlılığı riskini önemli ölçüde artırıyor. Neandertal DNA’sının depresyonla, psikiyatrik ve nörolojik etkilerle bağlantılı olduğu da belirtiliyor.

2. Kalın düz saç

Neandertal DNA’sı kalın ve düz saçlı kişilerde de bulunabilir. Neandertallerde kızıl saçla ilişkili genetik varyant da yüksekti.

3. Erken kalkmak

Neandertaller de dahil eski insanlardan aktarılan genler, sabah kuşu olup olmadığınızı belirler. Şebnem Ünlüişler, “Neandertal DNA’sı uyku düzenini etkileyebilir. Bu durum, ışığa maruz kalmaktan kaynaklanmış olabilir” dedi.

4. Uzun burun

University College London tarafından yapılan araştırma, ‘uzun’ burunların Neandertal genetik materyalinden miras alınabileceğini ortaya çıkardı.

5. Kovid riski

Neandertal geni taşıyanların, akciğer sorunları da dahil Kovid-19’a yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi. Tartu Üniversitesi, bu konuda Neandertal kökenli dört varyant tespit etti. Dört varyantın, şiddetli Kovid-19 vakalarında ‘Sitokin fırtınaları’na neden olduğu belirtildi.

6. Zor bronzlaşma

Neandertal genleri, bronzlaşmaya yatkın olup olmadığınızı etkileyebilir. Güneşe rağmen zor bronzlaşıyorsanız bu geni taşıyor olabilirsiniz.
İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi genetik mühendisliği bölümünü bitiren, Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Şebnem Ünlüişler, Harvard Üniversitesi’nde staj yaptı. Ardından İstanbul’da önde gelen kuruluşlarda, DNA ve genetik üzerine çalıştı. Daha sonra İngiltere’ye giden Şebnem Ünlüişler, halen Londra Rejeneratif Enstitüsü’nde (London Regenerative Institute) uzun ömür araştırmaları bölümünün şefi olarak görev yapıyor.
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