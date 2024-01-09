https://sputniknews.com.tr/20240109/sigaraya-yeni-zam-en-dusuk-fiyat-57-tlye-yukseldi-1079455735.html

Sigaraya yeni zam: En düşük fiyat 57 TL'ye yükseldi

Sigaraya yeni zam: En düşük fiyat 57 TL'ye yükseldi

Zam gelmemiş son sigara grubu olan KT&G sigara grubuna da zam geldi. Bu zamla birlikte en düşük fiyatlı sigara 57 TL'ye yükseldi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

sigara

sigara paketi

zam

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Farklı sigara gruplarına art arda gelen zamlar sonrası son sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu. Böylelikle zam gelmeyen sigara grubu kalmadı.Dündar, KT&G sigara grubuna gelen zammı sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni zamlı listeyle KT&G sigara grubundaki en ucuz sigara 57 TL oldu. En pahalısı sigara ise 60 TL'ye çıktı.

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