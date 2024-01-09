https://sputniknews.com.tr/20240109/sigaraya-yeni-zam-en-dusuk-fiyat-57-tlye-yukseldi-1079455735.html
Sigaraya yeni zam: En düşük fiyat 57 TL'ye yükseldi
Sigaraya yeni zam: En düşük fiyat 57 TL'ye yükseldi
Zam gelmemiş son sigara grubu olan KT&G sigara grubuna da zam geldi. Bu zamla birlikte en düşük fiyatlı sigara 57 TL'ye yükseldi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T10:51+0300
2024-01-09T10:51+0300
2024-01-09T11:53+0300
ekonomi
sigara
sigara paketi
zam
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Farklı sigara gruplarına art arda gelen zamlar sonrası son sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu. Böylelikle zam gelmeyen sigara grubu kalmadı.Dündar, KT&G sigara grubuna gelen zammı sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni zamlı listeyle KT&G sigara grubundaki en ucuz sigara 57 TL oldu. En pahalısı sigara ise 60 TL'ye çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ithal-alkol-grubuna-dev-zam-fiyat-listesi-ne-oldu-1079448528.html
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sigara zam, sigara zammı, sigara zammı 2024, sigara fiyatları, güncel sigara fiyatları, son dakika sigara fiyatları, son dakika zam haberi, zam haberi, 2024 zamları
Sigaraya yeni zam: En düşük fiyat 57 TL'ye yükseldi
10:51 09.01.2024 (güncellendi: 11:53 09.01.2024)
Zam gelmemiş son sigara grubu olan KT&G sigara grubuna da zam geldi. Bu zamla birlikte en düşük fiyatlı sigara 57 TL'ye yükseldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Farklı sigara gruplarına art arda gelen zamlar sonrası son sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu. Böylelikle zam gelmeyen sigara grubu kalmadı.
Dündar, KT&G sigara grubuna gelen zammı sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni zamlı listeyle KT&G sigara grubundaki en ucuz sigara 57 TL oldu. En pahalısı sigara ise 60 TL'ye çıktı.