https://sputniknews.com.tr/20240109/ithal-alkol-grubuna-dev-zam-fiyat-listesi-ne-oldu-1079448528.html
İthal alkol grubuna dev zam: Fiyat listesi ne oldu?
İthal alkol grubuna dev zam: Fiyat listesi ne oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere zam geldiğini açıkladı. Dün rakıya, bir gün önce de biraya zam gelmişti. 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T07:13+0300
2024-01-09T07:13+0300
2024-01-09T07:13+0300
ekonomi
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Gıdadan ulaşıma ve sigaraya kadar her şeye peş peşe zam gelirken, alkol gruplarının fiyatları da bir bir artmaya devam ediyor.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu. Dün de sabah saatlerinde de rakıya yüzde 35 zam gelmiş, zamlı listeye göre grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira olmuştu.Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı ithal alkol listesi şöyle oldu:
https://sputniknews.com.tr/20240108/raki-ve-biraya-dev-zam-70ligin-fiyati-bin-tlye-dayandi-bira-sarap-fiyatina-satiliyor-1079420703.html
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İthal alkol grubuna dev zam: Fiyat listesi ne oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere zam geldiğini açıkladı. Dün rakıya, bir gün önce de biraya zam gelmişti.
Gıdadan ulaşıma ve sigaraya kadar her şeye peş peşe zam gelirken, alkol gruplarının fiyatları da bir bir artmaya devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu. Dün de sabah saatlerinde de rakıya yüzde 35 zam gelmiş, zamlı listeye göre grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira olmuştu.
Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı ithal alkol listesi şöyle oldu: