https://sputniknews.com.tr/20240108/raki-ve-biraya-dev-zam-70ligin-fiyati-bin-tlye-dayandi-bira-sarap-fiyatina-satiliyor-1079420703.html

Rakı ve biraya dev zam: 70'liğin fiyatı bin TL'ye, bira 95 liraya dayandı

Rakı ve biraya dev zam: 70'liğin fiyatı bin TL'ye, bira 95 liraya dayandı

TBYD Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait rakılara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. Yüzde 35 oranında gelen zammın ardından biranın fiyatı ise 95 TL'ye... 08.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-08T11:24+0300

2024-01-08T11:24+0300

2024-01-08T11:31+0300

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Beyler Beyi rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, grubun en pahalısı 300'lük rakı 6 bin TL olurken en ucuzu 35'lik rakı 345 lira oldu.Zamlarla birlikte en düşük 70'lik rakı fiyatı ise 650 lira olarak belirlendi.Ancak zamlı listede 70'lik rakının farklı çeşitlerinin fiyatı 1000 TL'ye kadar dayandı.Dündar'ın aktardığı yeni zamlarla birlikte 70'lik rakılar, 899 ve 990 liraya satışa sunulacak.Bira artık şarapla yarışıyorYeni zammın ardından 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira ise 95 TL'den satılmaya başlandı. Zam sonrası en ucuz bira ise 48 TL oldu.

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