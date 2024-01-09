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Rusya, Afganistan’a doğal afet mağdurları için ilaç ulaştırdı
Rusya, Afganistan’a doğal afet mağdurları için ilaç ulaştırdı
Rusya’nın, Afganistan’da doğal afetlerden etkilenenlere ilaç, özel tıbbi cihazlar ve geçici barınak kurma ekipmanı dahil insani yardım malzemelerini... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
afganistan
deprem
doğal afet
insani yardım
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’a doğal afet mağdurları için ilaç ulaştırıldığını açıkladı.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:Rusya’nın, dost Afgan halkına insani yardım sağlamaya devam edeceği kaydedildi.Afganistan’da 7 Ekim günü 6.4 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremde 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/cok-sayida-can-kaybinin-oldugu-afganistanda-art-arda-yeni-depremler-63-ve-5-buyukluguyle-sarsildi-1076219907.html
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afganistan, deprem, doğal afet, insani yardım, yardım

Rusya, Afganistan’a doğal afet mağdurları için ilaç ulaştırdı

18:52 09.01.2024
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedilirken Pakistan'ın Rawalpindi kentinde halk sokağa çıktı.
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Pakistan ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de hissedilirken Pakistan'ın Rawalpindi kentinde halk sokağa çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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Rusya’nın, Afganistan’da doğal afetlerden etkilenenlere ilaç, özel tıbbi cihazlar ve geçici barınak kurma ekipmanı dahil insani yardım malzemelerini ulaştırıldığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’a doğal afet mağdurları için ilaç ulaştırıldığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
“Rusya, Moskova’daki Afgan İş Merkezi ve lideri ünlü işadamı Muhammed Nadir Şah’ın aktif yardımıyla, yeni yılın ilk haftasında özel uçakla Kabil havaalanına bir parti ilaç, özel tıbbi cihazlar, tekerlekli sandalyeler ve Afganistan’ın doğal afetten etkilenen vatandaşlarının acil ihtiyaç duyduğu geçici barınakları kurma ekipmanını ulaştırdı.”
Rusya’nın, dost Afgan halkına insani yardım sağlamaya devam edeceği kaydedildi.
Afganistan’da 7 Ekim günü 6.4 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremde 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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