https://sputniknews.com.tr/20231011/cok-sayida-can-kaybinin-oldugu-afganistanda-art-arda-yeni-depremler-63-ve-5-buyukluguyle-sarsildi-1076219907.html

Çok sayıda can kaybının olduğu Afganistan'da art arda yeni depremler: 6.3 ve 5 büyüklüğüyle sarsıldı

Çok sayıda can kaybının olduğu Afganistan'da art arda yeni depremler: 6.3 ve 5 büyüklüğüyle sarsıldı

Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6.3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı. Hafta sonu... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T05:12+0300

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dünya

afganistan

deprem

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, yerel saatle 05.11'de merkez üssü Herat'ın 28 kilometre kuzey ve kuzeybatısı arasında olan 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bu depremden 11 dakika sonra yine aynı bölgede 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı.Her 2 depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.Depremlerin ardından Heratlılar panik halinde sokaklara akın ederken şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.2 bin 500 kişi yaşamını yitirmiştiABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.İlki 6.3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5.5, 6.3 ve 5.9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231008/afganistanda-pes-pese-depremler-cok-sayida-can-kaybi-ve-yarali-var-1076135793.html

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