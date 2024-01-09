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https://sputniknews.com.tr/20240109/plakalarda-karekod-donemi-eski-plakalar-degisecek-mi-1079461035.html
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle araç plakalarında karekod dönemi başladı. Peki bu düzenleme ile eski plakalar değişecek mi? 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T12:06+0300
2024-01-09T12:06+0300
türkiye
plaka
araç
otomobil
karekod
ceza
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Araç ve sahibiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlayan plakalar için 1 Ocak 2024 itibariyle yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.Bu tarihten itibaren tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Yani yeni araç alındığında, alım satım durumunda, kayıp plaka, muayeneden kalan plaka gibi durumlarda karekodlu plaka veriliyor. Bu karekod sayesinde seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişilebilecek.Karekodlu plaka nasıl olmalı?NTV'nin haberine göre karekodlu plakakaları noterden basım belgesi olan yerler ile Şoförler Odaları yapabiliyor. Karekod, plakadaki il kodu ile harflerin arasında yer alacak. 15x15 mm ebadında olan karekod ile birlikte, 12 haneli bir seri numarası da plakalara işlenecek.Mevcut plakalar değişecek mi?Araç sahiplerinin kullanımda olan olan pkalarını değiştirmesi zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli.Karekodlu plakalarla sahte ve APP olarak bilinen modifiye edilmiş plakaların engellenmesi amaçlanıyor.APP Plaka nedir?APP (Avrupa Press Plaka) plakalarda daha büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılıyor. Daha çok aracın görünümünü değiştirmek isteyenlerin ve modifiye tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tabiki standart dışına çıkılan APP plakalar 2017 yılından beri yasal değil ve para cezası uygulanıyor.Bu plakalar TÜVTÜRK tarafından yapılan muayenelerden de ağır kusurlu sayılarak geçemiyor.Plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların, karakter kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar, plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya vb. herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar, plaka üzerinde bulunan harf karakterlerinin yakın alanında, kenarında, üstünde, ortasında vida ve vida deliği olan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendiriliyor.Plaka cezaları ne kadar?2024 yılı itibariyle "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL.
https://sputniknews.com.tr/20240108/bankalar-devreye-girdi-4-bin-670-ton-altin-icin-yeni-duzenleme-sinyali-1079415742.html
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plaka, araç, otomobil, karekod, ceza
plaka, araç, otomobil, karekod, ceza

Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?

12:06 09.01.2024
© AAplaka
plaka - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA
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Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle araç plakalarında karekod dönemi başladı. Peki bu düzenleme ile eski plakalar değişecek mi?
Araç ve sahibiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlayan plakalar için 1 Ocak 2024 itibariyle yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.
Bu tarihten itibaren tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Yani yeni araç alındığında, alım satım durumunda, kayıp plaka, muayeneden kalan plaka gibi durumlarda karekodlu plaka veriliyor. Bu karekod sayesinde seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişilebilecek.

Karekodlu plaka nasıl olmalı?

NTV'nin haberine göre karekodlu plakakaları noterden basım belgesi olan yerler ile Şoförler Odaları yapabiliyor. Karekod, plakadaki il kodu ile harflerin arasında yer alacak. 15x15 mm ebadında olan karekod ile birlikte, 12 haneli bir seri numarası da plakalara işlenecek.

Mevcut plakalar değişecek mi?

Araç sahiplerinin kullanımda olan olan pkalarını değiştirmesi zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli.
Karekodlu plakalarla sahte ve APP olarak bilinen modifiye edilmiş plakaların engellenmesi amaçlanıyor.

APP Plaka nedir?

APP (Avrupa Press Plaka) plakalarda daha büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılıyor. Daha çok aracın görünümünü değiştirmek isteyenlerin ve modifiye tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tabiki standart dışına çıkılan APP plakalar 2017 yılından beri yasal değil ve para cezası uygulanıyor.
Bu plakalar TÜVTÜRK tarafından yapılan muayenelerden de ağır kusurlu sayılarak geçemiyor.
Plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların, karakter kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar, plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya vb. herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar, plaka üzerinde bulunan harf karakterlerinin yakın alanında, kenarında, üstünde, ortasında vida ve vida deliği olan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendiriliyor.

Plaka cezaları ne kadar?

2024 yılı itibariyle "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
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