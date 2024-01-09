https://sputniknews.com.tr/20240109/piyasalar-etf-kararini-bekliyor-sec-baskani-genslerden-son-derece-riskli-uyarisi-1079452118.html

Piyasalar ETF kararını bekliyor: SEC Başkanı Gensler'den 'son derece riskli' uyarısı

Piyasalar ETF kararını bekliyor: SEC Başkanı Gensler'den 'son derece riskli' uyarısı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları (ETF) ile ilgili kararı bekleniyor. Gensler, kripto varlıklara yatırımın... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T09:46+0300

2024-01-09T09:46+0300

2024-01-09T09:46+0300

ekonomi

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abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec)

sec

etf (exchange traded funds)

bitcoin

kripto

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Piyasalar ETF kararını bekliyor.Bazı şirketlerin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC), Bitcoin Spot Borsa Yatırım Fonları (ETF) için ücret bilgilerini içeren güncellenmiş başvurularını sunmaları, birkaç gün içinde SEC'in spot Bitcoin ETF'ye yönelik kararının çıkabileceği şeklinde yorumlanıyor.SEC Başkanı uyardıABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları (ETF) ile ilgili kararı beklenirken, SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para yatırımcılarına uyarılarda bulundu.Gensler, X sosyal medya hesabından, kripto varlıklarına yatırım yapmayı düşünenlerin aklında bulundurması gereken konular hakkında paylaşım yaptı.Kripto varlık yatırımları veya hizmeti sunanların federal menkul kıymet yasaları da dahil geçerli bazı yasalara uymayabileceğine işaret eden Gensler, kripto varlık menkul kıymetlerine yatırım yapanların, yatırımlarıyla bağlantılı olarak önemli bilgilerden ve diğer önemli korumalardan mahrum kalabileceklerini anlaması gerektiğini ifade etti.Gensler, kripto varlıklara yapılan yatırımların son derece riskli olabileceğine ve çoğu zaman değişken olduğuna dikkati çekerek, bir dizi büyük platform ve kripto varlığının iflas ettiğini veya değer kaybettiğini anımsattı.Kripto varlıklarına yapılan yatırımların önemli risklere maruz kalmaya devam ettiğinin altını çizen Gensler, dolandırıcıların da bireysel yatırımcıları tuzağa çekmek için kripto varlıklarının artan popülaritesinden yararlanmayı sürdürdüğünü anlattı.Piyasalar SEC'den karar bekliyorDünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.Spot Bitcoin ETF'ler için talep yoğun olmasına rağmen, SEC, bu tür bir ETF ile ilişkili riskler konusunda daha temkinli yaklaşım göstermişti.ABD'de federal mahkeme, geçen yıl ağustos ayında SEC'in kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesinin hatalı olduğunu belirtmiş, söz konusu kararı bozmuştu.Spot Bitcoin ETF'sinin onaylanacağına dair spekülasyonlar geçen yıl kripto paralardaki yükselişi desteklerken, geçen hafta çıkan haberlerde de SEC'in Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla spot Bitcoin ETF'ler hakkında görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.Son olarak, SEC'e spot Bitcoin ETF için başvuruda bulunan şirketlerin, ücret bilgilerini içeren güncellenmiş dosyalarını sunmaları, birkaç gün içinde SEC'in kararının çıkabileceği şeklinde yorumlanmıştı.Borsa karışık seyirle başladıNew York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,37 azalışla 37.327,37 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.703,70 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 14.564,47 puana yükseldi.ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.Analistler, geçen yıl aralıkta Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğine dair beklentilerin arttığını, ancak geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verilerinin bu beklentileri yumuşattığını kaydetti.Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin, Fed'in gelecek aylardaki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olacağını vurgulayan analistler, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citi, Bank of America ve Wells Fargo'nun cuma günü yayımlanacak bilançolarının da yatırımcılarca takip edileceğini bildirdi.Boeing hisseleri düşüşteKurumsal tarafta ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermesinin ardından Boeing hisseleri, yüzde 9 değer kaybetti. FAA kararının ardından Alaska Air de 200'den fazla uçuşu iptal ederken, şirketin hisseleri yaklaşık 4,5 düştü.Öte yandan, ABD'de hükümete finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kala Kongre, federal hükümetin kısmi kapanmasını önlemeye bir adım daha yaklaştı. Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri dün 2024 mali yılı için federal finansman konusunda 1,59 trilyon dolarlık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Kongre üyelerinin bazı devlet kurumlarının finansmanının sona ereceği 19 Ocak'a kadar bütçe tasarısını hazırlamak ve geçirmek üzere müzakerelere başlaması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230708/ilk-6-ayin-yildizi-bitcoin-oldu-1073303403.html

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borsa, abd, abd menkul kıymetler ve borsa komisyonu (sec), sec, etf (exchange traded funds), bitcoin, kripto