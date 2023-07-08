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https://sputniknews.com.tr/20230708/ilk-6-ayin-yildizi-bitcoin-oldu-1073303403.html
İlk 6 ayın yıldızı Bitcoin oldu
İlk 6 ayın yıldızı Bitcoin oldu
2023 yılının ilk gününden bu yana güçlü bir yükseliş serisi yakalayan, 6 ayda yüzde 84’e varan yükseliş trendi oluşturan Bitcoin, 31 bin 500 dolarla 2023... 08.07.2023, Sputnik Türkiye
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Dolar, Euro, gram altın ve borsada artış seçim sonrasında hızlansa da ilk yarının yıldızı farklı bir varlık oldu. 2023'ün ilk yarısının yıldızlarından biri de yüzde 84 artış gösteren Bitcoin oldu. TL bazında ise ilk yarıda Bitcoin'deki artış yüzde 157'ye ulaştı.Bitcoin, yılın ikinci yarısına da hareketli bir başlangıç yaptı. Kripto para birimlerini destekleyici olmayan dış koşullara ve sinyallere rağmen perşembe günü 31 bin 500 doları görerek 13 ayın zirvesinden döndü. Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamının bir hayli güçlü gelmesi ve Binance borsasındaki üst düzey yöneticilerin istifa etmesinin ardından değer kayıplarıyla karşılaştı.
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İlk 6 ayın yıldızı Bitcoin oldu

09:11 08.07.2023
© AFP 2023Bitcoin - Dolar
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023
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2023 yılının ilk gününden bu yana güçlü bir yükseliş serisi yakalayan, 6 ayda yüzde 84’e varan yükseliş trendi oluşturan Bitcoin, 31 bin 500 dolarla 2023 yılının en yüksek rakamını test etti.
Dolar, Euro, gram altın ve borsada artış seçim sonrasında hızlansa da ilk yarının yıldızı farklı bir varlık oldu. 2023'ün ilk yarısının yıldızlarından biri de yüzde 84 artış gösteren Bitcoin oldu. TL bazında ise ilk yarıda Bitcoin'deki artış yüzde 157'ye ulaştı.
Bitcoin, yılın ikinci yarısına da hareketli bir başlangıç yaptı. Kripto para birimlerini destekleyici olmayan dış koşullara ve sinyallere rağmen perşembe günü 31 bin 500 doları görerek 13 ayın zirvesinden döndü. Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası, ABD'de açıklanan özel sektör istihdamının bir hayli güçlü gelmesi ve Binance borsasındaki üst düzey yöneticilerin istifa etmesinin ardından değer kayıplarıyla karşılaştı.
Standard & Poor's - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
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