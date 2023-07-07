https://sputniknews.com.tr/20230707/sp-turkiyede-para-politikasindaki-degisim-rezervleri-artirabilir-1073293825.html
S&P: Türkiye’de para politikasındaki değişim rezervleri artırabilir
S&P: Türkiye’de para politikasındaki değişim rezervleri artırabilir
Standard & Poor’s (S&P) , Türkiye’de para politikasındaki değişimin döviz rezervlerinin yeniden artırılmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T21:10+0300
2023-07-07T21:10+0300
2023-07-07T21:10+0300
ekonomi
standard & poor's
standard&poor's (s&p)
standard&poor's (s&p)
standard&poor's
standard and poor's
standard and poor's (s&p)
rezerv
nijerya
türkiye
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Standard & Poor’s (S&P), gelişmekte olan ekonomilere ilişkin değerlendirmede bulundu.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Nijerya ve Türkiye’deki seçimlerin ardında para politikası ayarlarında değişikliğe gittiği belirtilirken, “Bu da bizim görüşümüze göre, döviz (FX) rezervlerini yeniden inşa etmelerine ve perakende döviz talebinin sınırlanmasına yardımcı olabilecek bir değişim” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Aynı zamanda, her iki ekonomideki politika yapıcılar, yüksek enflasyon ve döviz oynaklığı ile uzun süre mücadele etmek zorunda kalabilir” değerlendirmesi yapıldı.“Kredi koşulları, Macaristan, Polonya ve Romanya da dahil olmak üzere orta gelirli emtia ithal eden ekonomilerde daha yüksek faiz oranlarıyla da olsa istikrar kazanıyor” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, gelişen piyasalarda kredi koşullarının yüksek küresel enflasyon oranlarına rağmen ABD’nin parasal sıkılaştırma döngü sürecinin daha fazla netlik kazanması sayesinde iyileşme gösterdiğine işaret edildi.Orta gelirli ekonomilerin Çin'den gelen yumuşama verilerine rağmen makroekonomik dayanıklılık gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada “(Bu ekonomilerde) Mali alan yetersiz kalmaktadır. Yeni borçlanmaların maliyeti özellikle düşük kredi reytingine sahip ülkeler için iki yıl önce olduğundan daha yüksek seviyede” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230706/merkez-bankasi-rezervleri-1086-milyar-dolara-yukseldi-1073256138.html
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standard & poor's, standard&poor's (s&p), standard&poor's (s&p), standard&poor's, standard and poor's, standard and poor's (s&p), rezerv, nijerya, türkiye
standard & poor's, standard&poor's (s&p), standard&poor's (s&p), standard&poor's, standard and poor's, standard and poor's (s&p), rezerv, nijerya, türkiye
S&P: Türkiye’de para politikasındaki değişim rezervleri artırabilir
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Standard & Poor’s (S&P) , Türkiye’de para politikasındaki değişimin döviz rezervlerinin yeniden artırılmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi.
Standard & Poor’s (S&P), gelişmekte olan ekonomilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Nijerya ve Türkiye’deki seçimlerin ardında para politikası ayarlarında değişikliğe gittiği belirtilirken, “Bu da bizim görüşümüze göre, döviz (FX) rezervlerini yeniden inşa etmelerine ve perakende döviz talebinin sınırlanmasına yardımcı olabilecek bir değişim” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Aynı zamanda, her iki ekonomideki politika yapıcılar, yüksek enflasyon ve döviz oynaklığı ile uzun süre mücadele etmek zorunda kalabilir” değerlendirmesi yapıldı.
“Kredi koşulları, Macaristan, Polonya ve Romanya da dahil olmak üzere orta gelirli emtia ithal eden ekonomilerde daha yüksek faiz oranlarıyla da olsa istikrar kazanıyor” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, gelişen piyasalarda kredi koşullarının yüksek küresel enflasyon oranlarına rağmen ABD’nin parasal sıkılaştırma döngü sürecinin daha fazla netlik kazanması sayesinde iyileşme gösterdiğine işaret edildi.
Orta gelirli ekonomilerin Çin'den gelen yumuşama verilerine rağmen makroekonomik dayanıklılık gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada “(Bu ekonomilerde) Mali alan yetersiz kalmaktadır. Yeni borçlanmaların maliyeti özellikle düşük kredi reytingine sahip ülkeler için iki yıl önce olduğundan daha yüksek seviyede” ifadeleri kullanıldı.