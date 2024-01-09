https://sputniknews.com.tr/20240109/pentagon-iraktan-askerlerimizi-cekmeyi-planlamiyoruz-1079459689.html
Pentagon: Irak'tan askerlerimizi çekmeyi planlamıyoruz
Pentagon: Irak'tan askerlerimizi çekmeyi planlamıyoruz
Pentagon, Bağdat'ın ABD liderliğindeki askeri koalisyonu kaldırmaya başlayacağını duyurmasına rağmen şu anda askerlerini Irak'tan çekmeyi planlamadığını... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:49+0300
2024-01-09T11:49+0300
2024-01-09T11:49+0300
dünya
pentagon
patrick ryder
abd
muhammed şiya es-sudani
işid
daeş
abd ordusu
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Irak'ın 'ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının sonlandırılacağı' açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı, Irak'taki askerlerini geri çekme gibi bir planlarının olmadığını duyurdu.Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Şu anda çekilme konusunda herhangi bir plandan haberdar olmadığını söyleyen Ryder, IŞİD ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü' misyonlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.Ryder, Irak hükümetinin daveti üzerine bölgede bulunduklarına dikkati çekti.İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi isimli kişinin 4 Ocak'ta Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti. Irak hükümeti de bunun üzerine saldırıdan ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyonu sorumlu tutmuştu.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırısını kınayarak "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/irak-uluslararasi-koalisyon-guclerinin-ulkeden-cekilmesini-planlamak-icin-komite-kurdu-1079351105.html
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pentagon, patrick ryder, abd, muhammed şiya es-sudani , işid, daeş, abd ordusu
pentagon, patrick ryder, abd, muhammed şiya es-sudani , işid, daeş, abd ordusu
Pentagon: Irak'tan askerlerimizi çekmeyi planlamıyoruz
Pentagon, Bağdat'ın ABD liderliğindeki askeri koalisyonu kaldırmaya başlayacağını duyurmasına rağmen şu anda askerlerini Irak'tan çekmeyi planlamadığını söyledi.
Irak'ın 'ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının sonlandırılacağı' açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı, Irak'taki askerlerini geri çekme gibi bir planlarının olmadığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şu anda çekilme konusunda herhangi bir plandan haberdar olmadığını söyleyen Ryder, IŞİD ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü' misyonlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.
Ryder, Irak hükümetinin daveti üzerine bölgede bulunduklarına dikkati çekti.
İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi isimli kişinin 4 Ocak'ta Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti. Irak hükümeti de bunun üzerine saldırıdan ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyonu sorumlu tutmuştu.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırısını kınayarak "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz" ifadesini kullanmıştı.