https://sputniknews.com.tr/20240109/pentagon-iraktan-askerlerimizi-cekmeyi-planlamiyoruz-1079459689.html

Pentagon: Irak'tan askerlerimizi çekmeyi planlamıyoruz

Pentagon: Irak'tan askerlerimizi çekmeyi planlamıyoruz

Pentagon, Bağdat'ın ABD liderliğindeki askeri koalisyonu kaldırmaya başlayacağını duyurmasına rağmen şu anda askerlerini Irak'tan çekmeyi planlamadığını... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T11:49+0300

2024-01-09T11:49+0300

2024-01-09T11:49+0300

dünya

pentagon

patrick ryder

abd

muhammed şiya es-sudani

işid

daeş

abd ordusu

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Irak'ın 'ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının sonlandırılacağı' açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı, Irak'taki askerlerini geri çekme gibi bir planlarının olmadığını duyurdu.Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Şu anda çekilme konusunda herhangi bir plandan haberdar olmadığını söyleyen Ryder, IŞİD ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü' misyonlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.Ryder, Irak hükümetinin daveti üzerine bölgede bulunduklarına dikkati çekti.İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi isimli kişinin 4 Ocak'ta Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti. Irak hükümeti de bunun üzerine saldırıdan ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyonu sorumlu tutmuştu.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırısını kınayarak "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240105/irak-uluslararasi-koalisyon-guclerinin-ulkeden-cekilmesini-planlamak-icin-komite-kurdu-1079351105.html

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pentagon, patrick ryder, abd, muhammed şiya es-sudani , işid, daeş, abd ordusu